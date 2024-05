sérénité Le Baume Relaxant et Lissant di NEUR|AÉ

NEUR|AÉ, il brand di trattamenti per la cura della pelle basato sulle neuroscienze presenta sérénité Le Baume Relaxant et Lissant. Applicato dopo Le Sérum NEUR|AÉ, Le Baume Relaxant & Lissant contribuisce a rilassare la pelle stressata. L’espressione del viso ritrova la sua serenità e la pelle appare distesa. Giorno dopo giorno, Le Baume rilassa visibilmente i lineamenti e dona una sensazione di calma.

I risultati sono come quelli dopo una seduta di meditazione, la pelle appare distesa e rilassata. La sua fragranza “rapisce”, come tutti gli altri prodotti della linea. Si tratta di una composizione che combina oli essenziali e composti profumati, selezionati per i loro effetti aromaterapici, al fine di innescare la risposta emotiva adeguata.

E per avere ancora più sérénité, il prodotto jolly da avere sempre con sé si chiama booster che in questo caso ha l’applicatore in ametista. Utilizzando la sfera, applicare il concentrato sui lobi delle orecchie e alla giunzione tra pollice e indice, quindi massaggiare per circa 30 secondi. Si tratta di un roll-on da utilizzare per riequilibrare la pelle.

L’intera linea è composta da:

un siero (punto di partenza di ciascuna delle routine), tre creme (énergie, per migliorare la compattezza cutanea, joie, pensata per ravvivare la luminosità dell’incarnato e sérénité per distendere i tratti del viso) e tre booster che rispondono alle tre tipologie emotive individuate in versione roll-on con applicatore in giada, quarzo o ametista.

NEUR|AÉ è attenta alla sostenibilità sviluppando tutti i prodotti in modo da massimizzarne l’efficacia, cercando al contempo di minimizzare il loro impatto sull’ambiente e sulla società. Le formule, sviluppate dopo 10 anni di ricerca grazie allo Studio dei Laboratori del Gruppo Sisley, sono progettate per consentire alla pelle e alla mente di esprimere tutte le loro capacità e composte per almeno il 95% da ingredienti di origine naturale. Il packaging è un’altra leva orientata verso il rispetto del pianeta: per chi lo desidera sono a disposizione anche i vasetti ricaricabili per le creme.