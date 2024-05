Hotel Promessi Sposi 4 Stelle L di Malgrate sul Lago di Como festeggia un anno di successi

Incastonato nel suggestivo paesaggio del Lago di Como, l’Hotel Promessi Sposi 4 Stelle L di Malgrate festeggia un anno di attività diventando in poco tempo un punto di riferimento nazionale e internazionale per eccellenza nell’arte dell’ospitalità. Con una posizione invidiabile sulle rive tranquille del lago, l’albergo si distingue non solo per la sua bellezza architettonica ma anche per l’attenzione ai dettagli e l’impeccabile servizio offerto da uno staff preparato e attento ai propri ospiti, e una gestione imprenditoriale vincente che ha conquistato una clientela esigente.

Fin dalla sua inaugurazione il 6 aprile 2023, la struttura ha conseguito una serie di traguardi significativi, non dimenticando i rapporti con le aziende del territorio lecchese al fine di promuovere relazioni sempre più attive e proficue. Hotel Promessi Sposi è diventato, in meno di un anno, un rifugio di lusso che incanta i sensi e nutre l’anima con la sua atmosfera calda e senza tempo, dove ogni dettaglio riflette il contesto unico in cui si trova.

Le sue stanze confortevoli e moderne, hanno conquistato gli ospiti più esigenti. Il Lisander Fine Dining Restaurant, dalla cucina raffinata, porta avanti una tradizione culinaria di alto livello, con piatti che combinano sapori locali e internazionali in un’esperienza di gusto unica: cenare al Lisander è un vero e proprio viaggio gastronomico con una carte che unisce la tradizione alla creatività, celebrando in primis le eccellenze del territorio lombardo.

A tutto questo si aggiunge lo storico ristorante sul lungolago Da Giovannino Bistrot & Pizza aperto tutti i giorni dal mese di maggio, Il People Bar & Café, luogo ideale per rilassarsi e socializzare, con il suo raffinato rooftop, accessibile anche per chi non soggiorna in albergo, che offre una vista mozzafiato sulle montagne circostanti e sul Lago di Como dove gli ospiti possono gustare cocktail artigianali e prelibatezze culinarie ammirando il paesaggio e che nella bella stagione viene aperto dalle 12 alle 23.

Grande attenzione è dedicata all’area wellness che offre una varietà di trattamenti rigeneranti in un ambiente moderno, tra cui sauna, bagno turco e piscina, dove gli ospiti possono immergersi e rigenerarsi dopo una giornata trascorsa a esplorare le bellezze del territorio. Hotel Promessi Sposi è impegnato costantemente ad offrire un servizio d’ospitalità di livello grazie anche al suo staff altamente professionale e attento, che si riflette non solo nella qualità del servizio offerto, ma anche nella cura e nell’attenzione ai dettagli.