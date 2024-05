Mediterranea presenta ACTION Age Protective Cream SPF30

Il nuovo trattamento viso che combina attivi anti-age ad uno scudo protettivo contro i raggi UV si chiama ACTION Age Protective Cream SPF30 e lo propone Mediterranea. Si tratta di una crema viso giorno dalla texture leggera e allo stesso tempo avvolgente che, grazie ad una combinazione accurata di ingredienti attivi, contribuisce a migliorare compattezza e tonicità alla pelle, attenua macchie e discromie per un incarnato più uniforme e garantisce un’elevata protezione dai raggi UV (UVA-UVB), i principali responsabili dell’ossidazione delle cellule cutanee e del loro invecchiamento. Ideale per tutti i tipi di pelle, dai 35 anni in su.

La formula contiene:

• Estratto dai fiori di Silene colorata: un attivo ottenuto da una rara pianta mediterranea nota per i suoi fiori piccoli e delicati che stimola la produzione di collagene, rinforza la giunzione dermo-epidermica e riduce i solchi naso labiali rendendo la pelle più soda e compatta;

• Complesso illuminante e schiarente: una preziosa combinazione di estratti di gelso, ibisco e cetriolo per agire a 360 gradi sulla riduzione delle macchie con tre differenti meccanismi d’azione. Stimola il rinnovamento cellulare, contrasta la produzione di melanina, ne limita l’accumulo e il trasferimento ai cheratinociti. Uniforma l’incarnato riducendo la visibilità di macchie e discromie;

• Filtri UVA-UVB: una combinazione di filtri chimici per garantire un’elevata protezione (SPF30);

• Olio di oliva: dall’azione antiossidante, nutriente e idratante, rende la pelle morbida ed elastica.