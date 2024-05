goovi presenta i nuovi integratori in formato gummy

goovi, brand co-fondato da Michelle Hunziker, amplia il suo portfolio prodotti dedicato alla nutraceutica con una nuova linea di integratori in formato gummy, per trasformare la wellness routine in un’esperienza piena di gusto e rispondere a tutte le esigenze.

Le nuove gummies rispecchiano appieno la filosofia di goovi: ricche di ingredienti di origine naturale e vitamine, vegane, senza lattosio, senza glutine, senza zuccheri aggiunti e senza aromi e coloranti artificiali. Sono facili da assumere, pratiche da portare in viaggio e nella borsa, le nuove gummies sono dedicate a tutte le goovi lovers, per dare la giusta energia, il meritato relax e prendersi cura di sé, della propria pelle e capelli.

La linea è strutturata infatti su quattro referenze – SPLEEPY GUMMY, POWER GUMMY, FOCUS GUMMY, BEAUTY GUMMY .

SPLEEPY GUMMY – concilia il sonno e favorisce il benessere della pelle grazie alla melatonina, melissa e biotina;

POWER GUMMY – supportare l’apporto vitaminico grazie alle Vitamine A, C e D oltre alle Vitamine B6 e B12. Contiene anche acido folico, acido pantotenico (B5), biotina e zinco ;

– supportare l’apporto vitaminico grazie alle oltre alle Contiene anche ; FOCUS GUMMY – aiutare a gestire lo stress e aumentare la concentrazione e il relax grazie a Zafferano che favorisce il nomale tono dell’umore e la Vitamina B6 che contribuisce alla normale funzione psicologica oltre al nutriente Triptofano ;

– aiutare a gestire lo stress e aumentare la concentrazione e il relax grazie a che favorisce il nomale tono dell’umore e la che contribuisce alla normale funzione psicologica oltre al nutriente ; BEAUTY GUMMY – favorire il benessere di capelli e pelle grazie all’Acido ialuronico , Vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene, Vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Inoltre, la formula contiene Biotina per il mantenimento di una pelle normale e Selenio per il mantenimento di unghie e capelli normali.

I nuovi integratori Gummies sono i perfetti alleati per soddisfare tutti i bisogni della vita moderna e della quotidianità, per poter vivere la giornata in modo easy e con positività.