Una vacanza all’insegna del golf al Cape of Senses

Albisano, sopra Torri del Benaco, è un palcoscenico naturale sopra il lago di Garda. Qui si trova lo Spa Hideaway Cape of Senses (Adults Only), un nuovo resort inaugurato la scorsa estate che promette di soddisfare i 5 sensi. Oltre a essere una vera oasi del benessere, il Cape of Senses si trova in una posizione strategica a poca distanza dai migliori “green” della zona meridionale del lago.

A 7 minuti, troviamo il Golf Club Ca’ degli Ulivi dove, in un ambiente naturale di rara bellezza, si snodano 18 buche. Il clima relativamente dolce del lago di Garda consente di giocare tutto l’anno e, nei mesi più caldi, la brezza mitiga anche le temperature più afose. Arricchiscono il percorso di gioco la Golf Accademy e il campo Mirabello da 9 buche.

A 10 minuti dallo Spa Hideaway Cape of Senses, c’è anche il Golf driving range Poiano, un campo pratica due buche par 4, per chi si avvicina a questo sport. Poco più in là, a 30 minuti dal resort c’è il Golf Club Paradiso del Garda, un percorso di moderna concezione, disegnato dal noto architetto americano Jim Fazio. Aperto tutto l’anno è dotato di 18 buche. Numerosi sono i servizi offerti: driving range con postazioni coperte, putting green, pitch green, bunker, piscina, wellness, bar e buvette.

A 40 minuti, troviamo, invece, il Golf Club Villa Giusti e il Golf Club Verona (18 buche, par 72), disteso tra i vigneti che fanno da cornice ai colli di Custoza, situato in un ambiente paesaggistico perfettamente intatto, un punto di riferimento per il fascino del suo percorso, per la meravigliosa e confortevole Club House e per la sua grande tradizione.

Al rientro dopo una bella giornata passata sul “green” ad attendere i giocatori la Senses SPA, che si sviluppa su due piani per 2.000 m², innanzi a un giardino di 10.000 m², con olivi secolari. C’è una zona Health & Beauty con sette salette a disposizione, una private spa per trattamenti e pacchetti di coppia, un angolo Health Food, curato direttamente dallo Chef di Cape of Senses, una grande SPA Library dove rilassarsi, oltre a una vasta selezione di trattamenti viso e corpo olistici.

Lo SPA Menù parte proprio dalla stimolazione dei sensi. Aromaterapia con oli essenziali estratti da piante e fiori selvatici officinali, manualità personalizzate, differenti texture di prodotti, musica studiata appositamente evocata anche da antichi strumenti, differenti tisane. L’oasi della meditazione, immersa nel giardino e con una magnifica vista sul Lago di Garda completa il tutto. La proposta si adatta alle stagioni giocando con la diversità degli oli essenziali utilizzati. Inoltre, grazie alla presenza dell’oasi di meditazione all’esterno, durante la stagione estiva è possibile effettuare lezioni di meditazione e yoga con vista.

Uno dei punti di forza della Senses SPA è la splendida vista dall’alto sul Lago di Garda, che è possibile scorgere da qualsiasi area. Il lago ha una capacità di mutamento in base al tempo, ai venti e alla luce del sole e per questo motivo, ogni volta che si scosta una tenda dalla cabina dei trattamenti o ci si sdraia su un lettino delle aree relax, il senso della vista è continuamente incantato.

Fuori dalla SPA il giardino di Cape of Senses, un parco sensoriale affacciato sul blu del Lago di Garda, per respirare a fondo, far riaffiorare un’autentica sensazione di meraviglia, ritrovare la calma e rievocare la connessione ancestrale tra persone e natura.

Nel giardino anche le piscine a sfioro con vista sul lago, l’Infinity Pool immersa nel verde e la piscina sportiva, per nuotare all’aria aperta. Inoltre, una piattaforma per Yoga, Meditazione e Fitness, per le sessioni guidate. L’opposizione tra il silenzio meditativo e l’energia sinfonica di una sessione di allenamento crea il connubio perfetto per iniziare o terminare la giornata. Inoltre, una Private SPA in esclusiva per immergersi nel tepore di una vasca, ascoltare il lento fluire dell’acqua e per provare una profonda sensazione di libertà.

Infine, a disposizione degli ospiti una palestra 130mq con vista panoramica e personal trainer, con attrezzature di ultima generazione – marchio Technogym – e 130 m² di spazio dedicato alla cura del corpo. Per iniziare la giornata a ritmo di squat, per modellare la schiena e tonificare le braccia o per prepararsi alla prossima uscita in bici tra i saliscendi del Lago di Garda.