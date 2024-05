Les Exclusifs de Chanel: la collezione si amplia e presenta Comète

Tra emozioni e sensazioni, il profumo è un autentico linguaggio. Spesso più potente delle parole, è in grado di rivelare un aspetto della personalità di chi lo indossa, mostrare un frammento della sua storia e svelare un segreto prezioso in una scia unica.

È questo lo spirito della collezione LES EXCLUSIFS DE CHANEL, una linea olfattiva d’eccezione, espressione di una profumeria raffinata che non somiglia a nessun’altra, composta da materie prime nobili e spesso tailor-made. Veri e propri segreti custoditi dalla pelle, ogni Eau de Parfum rivela un tratto del carattere di Gabrielle Chanel, scrive una pagina della sua vita, disegna i contorni di una delle sue creazioni o di un simbolo che ne ha accompagnato i passi. Queste fragranze raccontano Gabrielle Chanel come donna e stilista, narrano la sua storia e quella della Maison, si collocano in una linea temporale e incarnano uno stile che è autenticamente CHANEL.

Trascendono le mode, l’età e il genere, non seguono nessun ritmo creativo, ascoltano solo l’istinto e l’intuizione del profumiere che li crea. “Per CHANEL il profumo è uno stato d’animo. L’espressione di uno stile e di un’idea che vanno al di là della semplice estetica di una materia prima”, svela Olivier Polge, Parfumeur Créateur della Maison CHANEL.

Tra mistero ed eleganza, tra perfezione e audacia, LES EXCLUSIFS DE CHANEL danno il benvenuto alla visione olfattiva numero 19: COMÈTE.

Mademoiselle Chanel sapeva riconoscere l’estetica potente e misteriosa di alcune forme. La stella e la cometa, con la loro polvere celeste in grado di esaltare la bellezza delle donne, furono per lei straordinarie fonti d’ispirazione. Conquistata dalla loro brillantezza straordinaria, Gabrielle Chanel scelse proprio la cometa e la stella come simboli essenziali della sua prima collezione di Alta Gioielleria, presentata a Parigi nel 1932.

Immaginò parure vestite di queste sagome celesti, come il collier Comète, che cinge il collo, si avvolge su sé stesso per poi ricadere liberamente sulla pelle. Gabrielle Chanel era profondamente convinta del potere magico della cometa, simbolo onnipresente nel suo universo estetico, e fece della stella uno dei suoi simboli portafortuna per eccellenza, l’incarnazione di un incrollabile ottimismo. Come una scia che illumina la notte, questa cometa straordinaria oggi si identifica in una fragranza che le somiglia: rara e indimenticabile.

Intensamente fiorito e luminoso, COMÈTE esplora una nuova identità olfattiva nella collezione LES EXCLUSIFS DE CHANEL.

Avvolgente e poudré, sofisticato e complesso, è un universo a sé. L’Eau de Parfum è infuso di un accordo fresco e delicato di fiori di ciliegio. Una scia luminosa, una lucentezza che diventa un bagliore arricchito dalle note di eliotropio che si fondono con l’estratto di iris e un accordo muschiato. Un profumo sensuale che avvolge e celebra l’unicità della pelle in un magnetismo inafferrabile.

Esclusiva e preziosa come nessun’altra, la collezione LES EXCLUSIFS DE CHANEL è racchiusa in un flacone dalla sobrietà esemplare, per esaltare al meglio il profumo custodito al suo interno. COMÈTE si veste dell’iconico monolite in vetro e dell’intramontabile tappo nero esaltato dal monogramma della Maison. La semplicità diventa lusso sofisticato in un elegante coffret bianco ispirato alla gioielleria e impreziosito da un profilo nero.

Un’estetica bicolore discreta come una celebrazione del passato che, per il lancio di COMÈTE, si accompagna a una creazione unica in edizione limitata: uno schizzo impresso a rilievo del leggendario collier Comète creato nel 1932 circonda i quattro lati del packaging.

La collezione LES EXCLUSIFS DE CHANEL è composta da:

N°22 – Un bouquet fiorito astratto, generoso, che esprime una femminilità decisa, sensuale e seducente.

GARDÉNIA – Una fragranza decisamente fiorita, l’espressione di una femminilità assoluta, intensa, soave e voluttuosa.

BOIS DES ILES – Inebriante, avvolgente, caldo, sensuale e prezioso, BOIS DES ILES è un invito al viaggio.

COROMANDEL – Una fragranza ambrata ricca di contrasti, uno slancio intenso delle note ambrate che rivela uno spirito delicato e voluttuoso.

BEL RESPIRO – La delicata evocazione di prati verdi, di foglie accartocciate e del vento leggero di una primavera ideale, BEL RESPIRO è un profumo d’aria fresca, tenero e romantico.

LA PAUSA – Un profumo ricco di contrasti ispirato all’iris, radioso e delicato, semplice e lussuoso, terroso e cipriato.

1932 – Il cuore di questo profumo racchiude gli accenti sensuali e preziosi del gelsomino, esaltato dall’accordo pera-pompelmo e da note boschive e cipriate.

MISIA – Un profumo dall’accordo rosa-violetta che ricorda i rossetti, le ciprie e i fard.

BOY CHANEL – L’accordo senza tempo di lavanda e geranio riscaldato da note ambrate, boschive e muschiate. Un profumo che va oltre il genere maschile e femminile per un incontro fondente sulla pelle.

CUIR DE RUSSIE – Una fragranza imperiale, calda e sensuale con misteriosi sentori di tabacco e legno fumé.

31 RUE CAMBON – Una fragranza calda ed elegante, costruita attorno alla reinterpretazione di un accordo chypre.

N°18 – Unico, intenso e vibrante, è un profumo sorprendente, dalle note liquorose e fruttate.

SYCOMORE – Un profumo dalle radici profonde, costruito intorno al vetiver che lascia un ricordo fumé, autentico e delicatamente speziato.

BEIGE – Un profumo di nettare con note di fiori teneri e cipriati e accenti di miele.

JERSEY – Una lavanda fiorita, delicata e raffinata, esaltata da un tocco di vaniglia e avvolta da note di muschi bianchi.

1957 – Un profumo di pelle muschiato, composto da una sovrapposizione di muschi bianchi per una sensazione morbida, confortevole e avvolgente, delicata e sensuale.

LE LION DE CHANEL – Un ambrato profondo e opulento. Ammorbidito e sfaccettato, l’accordo ambrato di vaniglia e di cisto labdano svela note vellutate di balsamo e cuoio. Un’aura potente dalla firma morbida e avvolgente.

EAU DE COLOGNE – Simbolo imprescindibile di eleganza e semplicità senza tempo, questa Eau de Cologne è finemente lavorata, colorata di agrumi e con un soffio di neroli.

COMÈTE – Intenso e luminoso, il fresco accordo di fiori di ciliegio è accarezzato da sensuali note d’iris e di eliotropio. Una fragranza fiorita intensa dalla firma poudré e muschiata che lascia dietro di sé una scia di “polvere di stelle”.