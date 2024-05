Angelina Mango e Clinique per realizzare i beauty look sul palco musicale più famoso d’Europa

Dopo la vittoria del 74° Festival di Sanremo, Angelina Mango calcherà il palco musicale più importante d’Europa con il grande successo “La Noia” (LaTarma Records, distribuito da ADA / Warner Music Italy), esibendosi per la semifinale e la finale dell’evento – il 9 e l’11 maggio 2024.

Un evento molto atteso, con oltre 160 milioni di telespettatori e un impatto mediatico sui social enorme: l’anno scorso – infatti – l’hashtag ha contato oltre 4,8 miliardi di visualizzazioni.

Clinique sarà ancora al fianco della cantautrice, curando i beauty look signature di Angelina, che hanno suscitato grande viralità e riscosso molto successo durante il festival di Sanremo. Affermatosi come il più dinamico e di tendenza del mercato, il brand è capace di combinare la sua notorietà legata a un DNA dermatologico all’abilità di creare e cavalcare trend.

Come per il Festival di Sanremo, anche i look make-up dell’evento saranno firmati da Chantal Ciaffardini – PRO Make-up artist che da oltre 10 anni lavora nel mondo beauty – utilizzando i prodotti più iconici del brand, come le novità super virali High Impact High-Fi Mascara, Almost Lipstick Pink Honey e i nuovi ombretti High Impact Shadow Play.