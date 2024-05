La Calce del Brenta, un unico materiale dalle diverse anime: la finitura Zer04.

La bellezza di un materiale che si può reinventare, pensato per uso interno ma che si presta, per alcune finiture, anche per l’outdoor grazie alla costante volontà di La Calce del Brenta di spingere oltre la ricerca per trovare nella calce nuove finiture, mai banali, adatte allo stile dell’ambiente.

Tra le tante proposte del brand, Zer04 esprime l’atemporalità della calce risultando una soluzione sempre contemporanea, adatta per rivestimenti murali sia interni che esterni. Vellutata e liscia, opaca e morbida alla vista, rende il colore profondo e luminoso: è l’eleganza fatta materia.

Zer04 è un concept di design multisensoriale per le superfici verticali, un’interpretazione della decorazione che valorizza la parete come spazio architettonico. Alle profondità, ai riflessi e all’intensità visiva viene affiancata una materia morbida, estremamente delicata e raffinata al tatto, che evoca suggestioni profonde.

Il risultato è un equilibrio stilistico di effetti e sensazioni inedito e piacevole, che evoca suggestioni e valorizza gli ambienti. Oltre all’effetto estetico estremamente attuale, Zer04 viene scelto anche per la facilità di posa: un impasto morbido, semplice da lavorare.Zer04 è un materiale naturale liscio e delicato al tatto ma dall’aspetto irregolare.

È facile da applicare, estremamente flessibile e dona ai colori delle pareti – anche al bianco più puro – una maggiore forza espressiva e un carattere unico. Un intreccio di emozioni che rende gli ambienti essenziali e contemporanei, trasmettendo immediatamente una sensazione di eleganza.

La Calce del Brenta. Tutto ha inizio con la calce, materiale antichissimo e naturale, un fiume e una maestria in cui la famiglia De Toni ha acquisito una grandissima padronanza. In più di 100 anni, La Calce del Brenta ha saputo trasformare la calce in un prodotto pregiato, pronto a valorizzare qualsiasi progetto e a nobilitare ogni ambiente. Lo ha fatto miscelando con talento tradizione, nuove tecnologie e un processo produttivo sostenibile, e continuando sempre a ricercare finiture sorprendenti e inedite.