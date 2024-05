Speciale festa della mamma con EISENBERG

Ogni anno, quando si avvicina la festa della mamma, ci troviamo a pensare al regalo perfetto per dimostrarle quanto lei significhi per noi, per ringraziarla di tutti i piccoli gesti di gentilezza e dei grandi sacrifici che compie quotidianamente. E per celebrarle EISENBERG propone una doppio regalo: una crema viso anti-age e un rossetto per stupirla, per farla sorridere e per coccolarla ricambiando tutto l’amore e il sostegno che ci dona ogni giorno.

CRÈME RAFFERMISSANTE REMODELANTE

Una crema viso e occhi multivitaminica con potenti proprietà anti-age, che dona alla pelle compattezza ed elasticità. Una formula leggera ma nutriente per ridurre le rughe, levigare, illuminare e rimodellare il contorno del viso. Contiene vitamine anti-radicali liberi, un estratto di Shiitake Selvatico, oli, piante e peptidi: la combinazione perfetta per un incarnato radioso ed un viso rilassato e più giovane.

Si applica mattina e/o sera su viso e collo perfettamente detersi, da sola o sovrapposta ai sieri.

J.E. ROUGE

Un rivoluzionario rossetto ricco di proprietà nutritive, date dall’estratto di fiori di Orchidea, e di proprietà antiossidanti grazie alla vitamina E.

Questo rossetto dona alle labbra un colore intenso e brillante già dalla prima passata, lasciandole morbide ed idratate come se fosse una seconda pelle.