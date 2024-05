BY YOU Collection è la nuova proposta componibile di Kidult

Il 12 maggio è il giorno giusto per dire alla mamma tutto quello che hai nel cuore, tutto il bene che ti fa, tutto l’amore e la gratitudine che provi per lei. Ma se mancano le parole, fatti aiutare da Kidult: la nuova BY YOU Collection del brand di gioielleria fashion è nata per permetterti di creare gioielli unici e personalizzati, che rispecchino in ogni dettaglio i desideri, il modo di essere, i gusti di chi li indossa, donando l’emozione unica di un gioiello “fatto apposta” per lei.

Si parte dalla scelta del gioiello portante, il master, che può essere un bracciale, una collana, un paio di orecchini, un mono orecchino, un anello, rigorosamente in acciaio 316L, resistente al tempo e all’usura, ma anche un chocker o un bracciale skinny in microfibra con finitura in camoscio e un bracciale di raffinate perle conchiglia o di agata in diverse varianti colore.

A queste basi, poi, si uniscono i charm: sono loro i messaggeri di Kidult, gli instancabili storyteller, i custodi di un’infinita e bellissima gamma di emozioni. Sono loro che permettono di creare il Kidult ideale, plasmato proprio a immagine e somiglianza di chi lo riceve in dono e, anche, di modificarlo nel corso del tempo con combinazioni illimitate.

Il tuo compito è quello di scatenare la creatività: puoi scegliere tra centinaia di simboli, citazioni, pietre colorate, lettere dell’alfabeto… Ogni charm ha un significato, un messaggio da consegnare, ognuno è il cuore pulsante di un gioiello unico perché costruito sulla base di storie e sentimenti preziosi in quanto esclusivi e irripetibili.

Puoi dire semplicemente Grazie di cuore o Ti voglio bene, puoi ricordarle che come lei ce n’è One in a Million, che in ogni cosa che fa è Simply a Wonder Woman, puoi dirle che è una Super Mom o che è il tuo mondo, puoi aggiungere stelle di zirconi, corone, cuori o simboli dell’infinito, alberi della vita, farfalle, angeli, arcobaleni smaltati, iniziali…