Cogli la tua CHANCE con l’EAU FRAÎCHE de CHANEL

Nel 2024 CHANEL propone due nuovi momenti olfattivi con il lancio di LES DÉS DE CHANCE EAU FRAÎCHE e due nuovi formati della fragranza fiorita-frizzante CHANCE EAU FRAÎCHE Eau de Parfum da 35ml e 150ml. Autentici talismani da portare sempre con sé per evocare la chance in ogni momento della giornata.

Racchiusi in un coffret in edizione limitata, i quattro saponi per le mani ed il corpo, sono delicatamente profumati alle note fiorite e frizzanti del profumo CHANCE EAU FRAÎCHE.

Una fragranza unica che esalta gli accenti agrumati della nota di cedro per illuminare il cuore di gelsomino e avvolgere gradualmente la pelle nell’eleganza di una vibrante nota boschiva.

Utilizzati insieme all’Eau de Parfum, alla Crema corpo e al Profumo per i capelli CHANCE EAU FRAÎCHE, i saponi impreziositi dai simboli di CHANCE, incantano il quotidiano e profumano delicatamente la pelle. Un nuovo gesto portafortuna.

“Mi si offriva una chance, la colsi”, diceva Gabrielle Chanel, che credeva e coltivava la sua stella fortunata. Una chance da cogliere, la chance che racchiude ogni possibilità nei due nuovi formati della fragranza fiorita-frizzante CHANCE EAU FRAÎCHE Eau de Parfum.