La nuova collezione Eternal Love di Minacapilli

La designer Andrea Minacapilli è entusiasta di annunciare il lancio della sua nuova collezione di scarpe ETERNAL LOVE. “La notte racchiude in sé una magia speciale per me, un momento in cui tutto può essere possibile, anche i sogni più selvaggi possono prendere vita“, spiega la designer.

La collezione rende omaggio all’eterno fascino del glamour notturno, ispirandosi alla vibrante night-life urbana che Andrea e suo marito Massimo conoscono bene, avendo un passato come proprietari di locali notturni prima di lanciare MINACAPILLI. Andrea ha voluto incapsulare questo spirito glamour per creare calzature stupende e senza tempo per i momenti speciali delle donne, con una nota irriverente nei loro modelli. Calzature di lusso che sono un “forever piece” per elevare la sicurezza della donna nel momento del vestirsi, nel momento in cui celebra in prima persona l’accattivante magia del night-time glamour.

La collezione ETERNAL LOVE introduce nuovi modelli di calzature: audaci plateau in velluto, stivali con incantevoli frange di cristallo, ankle boots e sandali argentati impreziositi da cristalli scintillanti. Fra i materiali domina la pelle verniciata, scamosciata, effetto specchio e cocco, insieme al velluto, in colori bold e audaci dal bianco al nero, dal rosso intenso al silver. MINACAPILLI è realizzato da mani esperte in Italia usando i materiali della migliore qualità.

“Con la collezione ‘Eternal Love’, ho voluto catturare quel senso di meraviglia e tradurlo in calzature che emanano glamour e raffinatezza”. – Andrea Minacapilli.