L’eleganza casual in un cronografo dal sapore tradizionale di Tommy Hilfiger

La nuova collezione di cronografi maschili Stewart di Tommy Hilfiger rappresenta un’interpretazione dell’eleganza sportiva del noto brand americano nato nel 1985. Due modelli dal gusto tradizionale, con dettagli moderni racchiusi nel quadrante.

La cassa rotonda, da 44 mm di diametro, proposta in acciaio o acciaio IP rose gold incarna l’estetica elegante della linea. Il carattere funzionale e sportivo di questi orologi è contenuto all’interno del quadrante con apertura a ore 12 proposto in nero o bianco con dettagli a contrasto. Curato in ogni particolare presenta indici lineari, applicati e smussati che scandiscono lo scorrere del tempo negli stessi colori della cassa. A ore 12 i giorni della settimana sono scanditi sulla circonferenza del contatore cut-thru, un dettaglio molto orologiero che Tommy Hilfiger rende contemporaneo conferendo carattere ai cronografi.

Il piccolo quadrante con texture a contrasto a ore sei indica i giorni del mese, mentre a ore 9 sono scandite le 24 ore circondate dai colori dell’iconica bandiera del brand e dalla scritta “Established in 1985”, emblema dell’eredità di Tommy Hilfiger. Batte le ore 3 la bandiera accompagnata dal logo lettering Hilfiger, mentre i secondi sono riportati sul rehaut.

L’aspetto classico e l’eleganza casual di questi cronografi si ritrovano nei cinturini in pelle presentati con stampa cocco in due tonalità. La prima proposta in nero è abbinata alla cassa in acciaio con quadrante nero, la versione con cinturino marrone è accostata alla cassa in acciaio IP rose gold e quadrante bianco. I due modelli si chiudono al polso con una fibbia ad ardiglione che riporta un’incisione dell’iconico logo bandiera di Tommy Hilfiger. La collezione di orologi Stewart di Tommy Hilfiger sceglie un movimento multifunzione e garantisce impermeabilità fino a 5 atmosfere.