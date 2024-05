Beauty Backstage Collezione CRUISE 2024/25 de CHANEL

Accompagnata da un vento di libertà, la sfilata CHANEL Cruise 2024/25 è stata presentata al MAMO, Centre d’art de la Cité radieuse di Marsiglia. La collezione immaginata da Virginie Viard unisce una fantasia subacquea ai riflessi del sole attraverso ricami, cappucci da sub, giacche e costumi da bagno impreziositi con paillette.

Per l’occasione le modelle hanno usufruito del make-up Chanel e precisamente per l’incarnato è stato applicato il BEIGE TOUCH OF COMPLEXION con il PENNELLO INCARNATO 2 IN 1 – e il FLUIDO E POLVERE N°101.

Per “nascondere” le imperfezioni del viso è stato utilizzato LE CORRECTEUR DE CHANEL con RETRACTABLE DUO CORRECTOR BRUSH N°105 dove necessario. A seconda del tono della pelle, un leggero tocco di LES BEIGES POUDRE BELLE MINE SOLEILLÉE sugli zigomi utilizzando il PRECISION POWDER BRUSH N°107. Per le SOPRACCIGLIA, una spazzolata veloce con BRUSH DUO SOURCILS N°207, per poi riempire il sopracciglio con la WATERPROOF BROW PEN utilizzando piccoli tocchi delicati.

E’ stato applicato poi il GEL SOPRACCIGLIA TRASPARENTE per aggiungere un po’ di profondità ai peli per un risultato più forte.

Per quanto riguarda gli OCCHI, le make-up artist hanno mescolato le due tonalità OMBRE ESSENTIELLE 222 FACETTÉ JADE e OMBRE ESSENTIELLE 224 BLE D’OR ANTIQUE con il pennello RETRACTABLE DUO EYELID BRUSH N°200. Infine, un tocco leggero di mascara LE VOLUME DE CHANEL 10 NOIR… et voilà. Anche le LABBRA raggiungono l’apice della seduzione con l’applicazione de 31 LE ROUGE 1 ROUGE BEIG. E per le UNGHIE? Le esperte Chanel hanno preparato una mano di LA BASE CAMÉLIA, una french manicure con LE VERNIS 157 PHÉNIX e fissato lo smalto con LE GEL COAT… la CREMA MANI le hanno idratate delicatamente.