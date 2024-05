Novellini presenta il nuovo progetto home wellness Celsius

Novellini con un’esperienza di quasi 60 anni nel settore bagno e wellness, amplia le proprie proposte di home wellness e presenta Celsius, un nuovo progetto componibile di allestimento per sauna, hammam, shower e patio concepiti come moduli componibili nell’ambiente domestico e professionale, secondo le diverse esigenze spaziali.

Frutto dell’ulteriore sviluppo della gamma wellness di Novellini, avviata nel 2021 con la prima collezione di minipiscine Spa Divina, nasce Celsius, un progetto che punta a fondere architettura modulare e body care domestico quotidiano rivolgendosi a una clientela sempre più consapevole, esigente ed in grado di cogliere appieno i benefici dei rituali wellness.

La dedizione e la ricerca che da sempre contraddistinguono Novellini, si traducono in soluzioni modulari innovative, tecnologiche e dal design moderno, per la realizzazione della Home Spa ideale. Un prodotto sofisticato e all’avanguardia, dalle linee orientali, nato dall’unione dell’esperienza di Novellini e della creatività del designer Marco Pellici.

Celsius si caratterizza per la versatilità delle sue combinazioni (più di 2.000 modelli standard a disposizione delle clientela) che permettono di scegliere di installare una sauna e un hammam a seconda dello spazio che si ha a disposizione. Le diverse combinazioni modulabili e personalizzabili in ogni dettaglio consentono di creare la sequenza termale ideale per la propria Home Spa.

Una tradizione, quella della sauna e dell’hammam, che affonda le proprie radici nell’antichità e che nel tempo ha attraversato terre e culture, dalla Scandinavia al Giappone, dall’Impero Romano al Medio Oriente, e che ora grazie a Celsius permette di godere di un momento di socialità, terapia e relax anche a casa.

Marco Novellini, AD dell’azienda, ha commentato: “Il programma Celsius, flessibile e tecnologicamente avanzato, consente di realizzare tra le pareti di casa un’area wellness in grado di adattarsi allo spazio e di inserirsi, grazie a un design raffinato, nei diversi contesti d’arredo. Con questa nuova proposta ci rivolgiamo alle persone che hanno a cuore il loro benessere e che intendono prendersi cura del proprio corpo con costanza: caratteristica che si può ottenere più facilmente con una propria Home SPA.”

CELSIUS PATIO è la soluzione modulare più completa che trasforma l’ambiente in una destinazione di puro relax e rinnovamento. Fusione di benessere e design, CELSIUS PATIO è composto dai moduli SAUNA + HAMMAM e si caratterizza per la presenza di uno spazio dedicato per muoversi, asciugarsi e prepararsi al rituale di benessere: il patio con doccia è progettato per integrarsi perfettamente con la sauna e l’hammam, creando un flusso naturale che permette di sperimentare ogni fase del rituale termale in un unico, armonioso percorso.

CELSIUS COMBO permette la versatilità di abbinamento due o tre moduli a seconda dello spazio a disposizione. COMBO SSH (Sauna + Shower + Hammam), COMBO SH (Sauna + Hammam), COMBO SS (Sauna + Shower), per ricreare una sequenza termale ideale anche a casa e vivere un’esperienza di benessere completa.

CELSIUS SAUNA è la soluzione ideale per chi dispone di piccoli spazi e desidera prendersi cura di sé attraverso il caldo secco della sauna. Elegante e moderna, è realizzata con legni di alta qualità, offrendo un’esperienza di benessere esclusiva e si caratterizza per il suo design sofisticato e contemporaneo per garantire il massimo comfort e stile.

Il modulo CELSIUS HAMMAM è la soluzione ideale per chi dispone di spazi contenuti e non vuole rinunciare ad un momento di comfort e ai benefici del bagno di vapore. Dal design moderno e una bellezza senza tempo, è realizzato con grande attenzione ai dettagli. Inoltre, la fusione di stile contemporaneo e tradizione rende elegante e raffinato il proprio angolo di benessere domestico.

Ogni prodotto Novellini è frutto di un processo meticoloso che integra i valori della tradizione con materiali pregiati e tecnologie all’avanguardia.