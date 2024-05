Scavolini inaugura l’Appartement Parisien nel cuore di Parigi

Scavolini – azienda tra i maggiori player del settore cucina e arredo – prosegue con successo la sua espansione internazionale e inaugura a Parigi l’Appartement Parisien, uno spazio poliedrico che ospita gli uffici di Scavolini France e un’area espositiva, dedicata a professionisti e partner, con le più recenti novità dell’Azienda.

Situato nel cuore della capitale francese, in uno splendido edificio haussmaniano, lo showroom coniuga il savoir-faire italiano all’eleganza parigina, pensato nella configurazione di un vero e proprio Appartamento per esaltare la dimensione di casa che Scavolini sempre più rappresenta.

Lo spazio accoglie proposte per la cucina, il living, la sala da bagno e la cabina armadio, in risposta alle istanze del mercato con un’offerta integrata e distintiva all’insegna di un home total look. Soluzioni funzionali e dal design impeccabile che elevano la fruibilità della vita domestica per immaginare nuove interpretazioni di casa e anticipare le future esigenze dell’abitare.

Le collezioni esposte sono una selezione di proposte che identificano uno stile elegante e contemporaneo, espressione del vero Made in Italy, capace di distinguersi per la ricercatezza dei dettagli e l’impiego di materiali di alta qualità.

Libra è una delle ultime novità Scavolini che sintetizza perfettamente l’esigenza di coniugare pulizia formale, funzionalità e ricerca stilistica. Modello best seller nel mercato francese, Carattere è la cucina capace di esprimere uno stile internazionale dalla bellezza senza tempo.

In mostra anche MIA by Carlo Cracco, una magnifica interpretazione domestica della cucina professionale, e Misfit Cart, della collezione Diesel Living, accessorio freestanding e arredo jolly completamente realizzato in metallo verniciato. Presente anche il tavolo Metropolis, definito da linee moderne e scultoree, portavoce di un nuovo programma di tavoli e sedute che arricchisce il catalogo con inedite proposte, differenti per estetica e funzionalità.

Per l’area arredo bagno sono presenti gli ultimi modelli Lido e Miko, due proposte accomunate da un design minimale in dialogo con nuove e caratterizzanti finiture. Completa l’esposizione Walk-in Fluida, il sistema d’arredo per il guardaroba versatile e modulare, pensato per ambienti sia residenziali che contract.