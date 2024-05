Guerlain presenta la nuova collezione di Parfums maschili

Per il 2024 Delphine Jelk, Guerlain Fragrance Creative Director and Perfumer, ha deciso di intraprendere un nuovo viaggio artistico, introducendo un’inedita dimensione olfattiva nell’iconica collezione di fragranze maschili della Maison.

Per la prima volta, Guerlain presenta Vétiver, Habit Rouge e L’Homme Idéal in versione Parfum: l’espressione più audace di una fragranza e rappresentazione più autentica delle materie prime. Guerlain si distingue per la creazione di fragranze con una storia da raccontare e tramandare di generazione in generazione.

Queste tre nuove proposte rappresentano un momento per celebrare un forte legame tra padre e figlio, tra nonno e nipote, creando una scia di storie e ricordi: un prezioso heritage senza tempo. Ispirandosi al mondo dei superalcolici, Delphine Jelk ha conferito una nuova intensità a queste leggendarie firme olfattive.

Habit Rouge Le Parfum

Nota nel 1965 come la prima fragranza maschile ambrata, Habit Rouge è un omaggio di Jean-Paul Guerlain al proprio amore per l’arte equestre.

Ispirato al gusto caldo e intenso del bourbon, Habit Rouge Le Parfum richiama tutte le qualità del rum ed esalta l’esclusiva tintura di vaniglia, al cuore del nuovo Parfum.

L’Homme Idéal Le Parfum

Un profumo che racchiude le aspirazioni dell’uomo di oggi in una fragranza che combina l’heritage di Guerlain e la sua passione per la modernità.

Grazie alla mandorla amara, che si ispira all’amaretto italiano, L’Homme Idéal Le Parfum amplifica il carattere discreto, ma ricco e seducente, della fragranza originale.

Vétiver Le Parfum

Creato nel 1959 per celebrare la nobile radice di vetiver, il suo aroma caldo ed elegante si è trasformato in un autentico capolavoro della profumeria contemporanea. Prodotto come un gin infuso, Vétiver Le Parfum si apre con esplosive note aromatiche di bacche di ginepro e, dando risalto all’essenza di vetiver, esprime equilibrio tra luminosità e terrosità, forza ed eleganza.