Fluffy Wild: le sneaker in denim firmate MAIMAI

Non è una tela jeans qualunque quella che MAIMAI usa per costruire le sue Fluffy Wild, le sneakers di primavera. Abituato com’è a utilizzare sempre materiali d’eccellenza, a mixare pellami differenti e a creare giochi cromatici di grande effetto, il Calzaturificio Emmegiemme Shoes (che nel 2012 ha dato i natali al brand in quel di Surano, in provincia di Lecce) ha scelto di rendere il denim delle sue calzature sportive assolutamente speciale.

Lo ha sfrangiato ad arte lugo le cuciture, tagliandolo al vivo e sottolineando i punti di unione delle diverse parti che compongono la scarpa, creando una superficie tridimensionale e soffice (non è un caso se queste sneakers si chiamano “Fluffy”).

Sono frange discrete, che però seguono quel trend “wild side” che, per la bella stagione, promette di invadere strade e guardaroba e che si traduce in dettagli selvaggi, ribelli, non finiti e a tutta libertà di espressione.

Di contro, però, visto che MAIMAI nasce nel cuore del Salento, straordinaria terra di contrasti che creano un’armonia inattesa e unica, il denim sfrangiato è impreziosito da applicazioni ordinate di piccoli strass degradé, che illuminano il fianco delle sneakers e svaniscono lungo il tallone.

Anche questo modello, poi, come tutta la produzione di MAIMAI, è realizzato utilizzando l’energia del sole: il calzaturificio Emmegiemme produce in autonomia l’energia elettrica di cui necessita grazie a un impianto fotovoltaico di ultima generazione.

Il côté casual e quello chic convivono e rendono le Fluffy Wild Denim, anche nella versione Beige e Pink, le alleate ideali di look in total denim di giorno e di mise più raffinate la sera.

La fodera ultra confortevole in morbida spugna di cotone e l’alta suola in 100% Eva Extralight, che si riconosce da lontano grazie all’iconico pattern diamantato sul battistrada, ne fanno compagne fidate anche per lunghe passeggiate. Nella natura selvaggia o nella giungla di città.