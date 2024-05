NCEF-SHOT, la quintessenza dell’efficacia Filorga in formato shot

Ideale nel cambio di stagione e per prepararsi ad “eventi importanti” di varia natura, NCEF-SHOT creato dai Laboratoires Filorga, risponde all’esigenza di migliorare globalmente la qualità della pelle in poco tempo. Questo trattamento d’urto con azione poli-rivitalizzante in soli 10 giorni, è diventato il fiore all’occhiello della maison cosmetica.

Si tratta di un concentrato rigenerante supremo che contiene NCEF, attivo unico poli-rivitalizzante, ad altissima concentrazione, combinato con un potente complesso ottenuto da biotecnologie marine. Ogni giorno la pelle riceve la più elevata concentrazione di attivi mai utilizzata prima in Filorga.

In soli 10 giorni, questo trattamento d’urto favorisce la rigenerazione cellulare e l’attivazione di nuove cellule per un risultato eccezionale: qualità della pelle visibilmente migliorata, incarnato uniforme e più luminoso, rughe levigate, tono ed elasticità ritrovati. La sua texture è ultra-leggera ad assorbimento immediato per integrarsi facilmente in ogni routine cosmetica. Da utilizzare al posto del siero abituale, prima del trattamento in crema, nei momenti in cui la pelle è particolarmente stanca e stressata, durante i cambi di stagione o in vista di un’occasione speciale o un evento importante.

L’NCEF è un complesso unico che agisce su tutti i parametri della qualità della pelle (rughe, tono, luminosità, uniformità, pori, idratazione). Questo cocktail associa Acido Ialuronico ad azione rimpolpante a attivi rivitalizzanti. I principi attivi contenuti nell’NCEF® sono stati incapsulati in cronosfere, microscopici vettori multi-strato ottenuti dai liposomi. Le cronosfere favoriscono l’assorbimento dell’acido ialuronico e degli attivi poli-rivitalizzanti rilasciandoli gradualmente, in profondità nella pelle.

La linea di cosmetici Filorga, ispirandosi alla medicina estetica, punta a rendere accessibili a tutti trattamenti skincare dalle altissime performance e dalle texture ultra-sensoriali. Dall’essence che vanta una texture fresca e idro-illuminante, al siero in crema ad assorbimento rapido, dalla crema fondente con un finish effetto seta, alla maschera notte dalla texture in mousse vellutata, la linea NCEF-REVERSE offre texture sorprendenti e una firma olfattiva unica. Ogni formula è un perfetto connubio di scienza e sensorialità.

NCEF-SHOTè disponibile in 2 formati: 15ml e 30ml.