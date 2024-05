Quali scarpe da running da donna scegliere per iniziare?

Quando si decide di iniziare a correre, la scelta delle giuste scarpe da running diventa fondamentale per prevenire gli infortuni e per consentire di rompere il ghiaccio con l’attività fisica. Soprattutto dopo mesi di scarso movimento, è bene muoversi con i piedi di piombo, proprio perché i primi tempi sono sempre quelli più difficili. Le scarpe possono facilitarci il compito, ed è per questo che conviene selezionarle con estrema attenzione, optando per un modello adatto per i principianti ma al tempo stesso performante e di qualità top gamma. Quali sono, quindi, le scarpe da running da donna perfette per cominciare ad affrontare l’asfalto e non solo?

Reebok Lite 4

Chi non può permettersi di investire un budget elevato per l’acquisto delle calzature da running, può tranquillamente optare per le Reebok Lite 4. Si tratta di un modello spesso presente nella sezione delle scarpe running donna dei migliori e-commerce del settore, e c’è più di un motivo che lo spiega. Per prima cosa, il costo assolutamente competitivo e un rapporto qualità-prezzo davvero difficile da battere. In secondo luogo, queste scarpe garantiscono una perfetta ammortizzazione del piede e un’ottima aderenza al suolo, per merito dell’intersuola leggera e della suola in sintetico pregiato da 4,5 centimetri.

Hoka Challenger Atr

Fra le migliori scarpe da running da donna per iniziare a correre troviamo le Challenge Atr della Hoka, un brand che può vantare nel proprio listino un lungo elenco di modelli da running. Una delle qualità più interessanti di questo paio è il set di tecnologie all’avanguardia, progettate per proteggere il piede e per garantire un’attività sportiva comoda e senza rischi. Parliamo ad esempio dell’Active Foot Frame, del Meta Rocker, del Durabrasion, del Cushioned Midsole e del CMEVA, fra i migliori materiali in commercio per l’intersuola. Inoltre, le Hoka sono molto gradevoli anche da un punto di vista estetico, il che ovviamente non guasta.

Aku Rocket Dfs Gtx

Chi desidera iniziare a dedicarsi ad un’attività fisica leggermente più intensa, immergendosi nella natura, sicuramente proverà con il trekking. In tal caso, bisogna scegliere delle scarpe con delle caratteristiche molto diverse rispetto a quelle classiche per il running. Un esempio perfetto per cominciare sono le Rocket Dfs Gtx di Aku, disponibili su https://escarpe.it/c/donna/stivali-e-altri/scarpe-da-trekking. Questo paio di scarpe è meno rinforzato rispetto alle tradizionali scarpe da trekking, in quanto progettato proprio per chi inizia con qualcosa di meno impegnativo. Non a caso, manca il supporto alla caviglia, ma in compenso si ottiene una scarpa molto più leggera e ideale anche per le camminate in città. In sintesi, è un perfetto esempio di versatilità.

Altre scarpe da running interessanti

Per fortuna il mercato propone tantissime scarpe running da donna perfette per chi inizia, come nel caso delle classicissime Adidas Galaxy 6, con dettagli rosa chiaro sulla tomaia in tessuto mesh e con due tecnologie perfette per chi corre come il Cloudfoam e l’Ortholite. Merita una menzione anche la Inov-8 TrailFly Speed Blu, realizzata con una tomaia in tessuto e con tecnologie come EVA, Meta-Flex e Powerflow.