Organizzare il guardaroba con soluzioni Toscanini

L’azienda italiana Toscanini è sinonimo di ricerca e sperimentazione da oltre 100 anni e, da quattro generazioni, progetta e produce a livello internazionale soluzioni per appendere ed esporre capi e accessori.

Il brand propone un’ampia collezione di soluzioni per attrezzare e organizzare il guardaroba: portabiti, scatole, sacche, bastone, porta stivali, forme per scarpe.

Ha iniziato trasformando un oggetto di uso quotidiano come il portabito in un prodotto di design, frutto di un lungo percorso industriale fatto di sensibilità, sapere artigianale e ingegno progettuale. Nella realizzazione dei diversi modelli l’azienda considera prima di tutto la funzionalità del portabito stesso con grande attenzione al dettaglio e alla personalizzazione.

La proposta più iconica dell’azienda è la collezione SuMisura che si ispira al mondo sartoriale per supportare in modo impeccabile i capi per uomo e donna. Una delle ultime novità Toscanini fa parte di questa linea ed è il modello Marcello Supersottile: 8mm di spessore per 73gr di peso. Una piccola opera d’arte tra design e tecnologia.

Con forme più essenziali a catalogo è presente Light Design Collection in rovere: un gioco di spessori che compongono oggetti dal design contemporaneo. In cedro naturale l’azienda propone Scented Red Cedar che profuma il guardaroba di un piacevole aroma e che, con la sua proprietà antitarme, ne preserva anche i capi. Con uno stile più pop e moderno ci sono i modelli della collezione I Confetti, presentati per la prima volta al pop-up shop di FattoBene al Design Store del MoMA di New York.

Non solo legno ma anche pelle e tessuto con i portabiti rivestiti che possono essere coordinati con lo stile dell’ambiente e plexiglas con i modelli Stella che interpretano la trasparenza della materia con stili diversi e anche con l’uso del colore che crea un magico effetto caleidoscopico.

Per le forme per scarpe da uomo Vigevano e da donna Carrie, è stato scelto il legno di faggio. Le forme sono declinate con altezze di tacco diverse e rivestite in tessuto, e per il porta stivali Steve.

Eleganti e funzionali sono soluzioni di grande utilità per organizzare al meglio il guardaroba, così come il bastone Teodoro con il pratico puntale per prendere i capi appesi e tenere tutto in ordine. Tutti questi elementi si possono coordinare allo stile dei portabiti e dell’ambiente.



Le scatole della collezione Toscanini sono utili per organizzare il guardaroba con stile e ordine. Sono proposte in diversi formati e rivestite in tessuto naturale in un’ampia gamma di colori. È possibile scegliere coperchio e fondo delle scatole della stessa nuance o giocando sui contrasti cromatici. Le scatole possono essere ulteriormente personalizzate con l’applicazione di porta-targhette in pelle coordinata o in altra tonalità. Le novità 2024 sono le scatole in cedro con rivestimento esterno in tessuto e le scatole con alveoli/separatori sempre in legno di cedro.



Le sacche copri abito sono disponibili in tre diverse misure – giacca, cappotto e abito da sera – e sono realizzate in cotone naturale con una comoda zip. Le possibilità di personalizzazione comprendono la scelta del colore che meglio si sposa con il guardaroba, il ricamo delle iniziali o del logo e la scelta di alcuni dettagli caratterizzanti come, per esempio, il tira-zip.

Per il 2024 Toscanini presenta un ampliamento della gamma che comprende: coprispalle per preservare dalla polvere le spalle dei capi nelle cabine armadio aperte e buste per maglioni con cedar board in cedro per piegarli e preservarli nel tempo.