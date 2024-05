Il Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento celebra i suoi primi 190 anni

Il Grand Hotel Excelsior Vittoria, iconico 5 stelle lusso di Sorrento, con vista mozzafiato sul Vesuvio e sul Golfo di Napoli, celebra 190 anni dalla sua fondazione, una fascinosa storia di attenzione, amore, costanza, lavoro, passione, che vede protagonista la famiglia Fiorentino.

Nessuno meglio del Cavaliere del Lavoro Guido Fiorentino, attuale Presidente e Amministratore delegato del Grand Hotel Excelsior Vittoria, che in hotel ha trascorso la sua infanzia, adolescenza e giovinezza, può aiutarci a ricostruire la storia di questo storico hotel, questa Grande Dame dell’ospitalità italiana, sempre attuale, che ha ospitato (e ancora ospita) celebrità e personalità e che, seppur oggi dotato di ogni comfort e tecnologia, mantiene orgogliosamente le sue caratteristiche originali e la sua anima.

«La mia famiglia gestisce il Grand Hotel Excelsior Vittoria dal 1834. In questo hotel sono cresciuto assieme ai miei fratelli Alessandro e Roberto, sotto gli occhi vigili di mia madre Lidia e di mio padre Luca, da cui ho appreso la passione verso l’ospitalità; qui ho conosciuto Ornella, la donna che ho sposato; qui sono cresciuti Luca e Peter, i miei figli, che oggi lavorano assieme a me in azienda. In breve, ogni memoria della mia vita è legata a questo luogo.» Cav. Guido Fiorentino.

Da sei generazioni la famiglia Fiorentino gestisce il Grand Hote lExcelsior Vittoria. L’Hotel, inizialmente chiamato “Locanda Rispoli”, fu fondato nel 1834 da Aniello Rispoli, la cui figlia sposò anni dopo Raffaele Fiorentino, già affermato imprenditore a Sorrento, che rilevò tutta la proprietà, sviluppandola con grandi capacità imprenditoriali, con la costruzione di due nuovi fabbricati. Prima il villino “La Favorita” nel 1877 che fu costruito per soddisfare il desiderio di un Lord inglese, che amava svernare a Sorrento. Il particolare stile architettonico de La Favorita venne di moda dopo il 1859, anno in cui ebbe luogo il matrimonio di Francesco II di Borbone, principe ereditario del Regno delle Due Sicilie, con la principessa bavarese Maria Sofia di Wittelsbach, sorella della ben più nota Elisabetta “Sissi” Imperatrice d’Austria. In seguito, nel 1881 fu edificato il terzo edificio, “La Rivale”, in stile neoclassico.

Oggi, l’ex locanda Rispoli è la casa di residenza della famiglia Fiorentino, mentre i tre edifici, contraddistinti ognuno da uno stile architettonico proprio, sono collegati tra loro da un jardin d’hiver in stile Liberty, arredato con sedute originali in stile carretto siciliano, progettate dall’architetto Ernesto Basile, di cui alcuni esemplari sono esposti al Musée D’Orsay di Parigi, e da gallerie arredate con mobili di famiglia, che fanno da trait d’union, creando una sorta di percorso, che narra lo stile di una accoglienza esclusiva e tutta italiana, protetta dalla rigogliosa vegetazione di un ampio parco mediterraneo di 20.000mq., unico nel suo genere.

Ristoranti e Bar

“Durante la mia adolescenza, ricordo, non ci era permesso restare in hotel dopo le 17:00. All’epoca vivevo questo divieto come una sorta di imposizione, ma –divenuto CEO -capisco che la serenità degli Ospiti doveva essere preservata. Eppure, forte era la tentazione di spiare la vita degli Ospiti, soprattutto all’ Aperitivo sulla Terrazza Vittoria, la terrazza diventata famosa come quella “dove il mare luccica e tira forte il vento”. Cav. Guido Fiorentino, Presidente e AD di Grand Hotel Excelsior Vittoria

Partendo proprio dalla Terrazza Vittoria, luogo magico di Sorrento, dove è piacevole lasciarsi cullare dallo sciabordio del mare e accarezzare dalla brezza marina, si può assaporare la singolare offerta della cucina del Grand Hotel Excelsior Vittoria, curata dell’Executive Chef, lo stellato Antonino Montefusco. Una cucina quella di Montefusco, che fa scoprire sapori e odori delle due costiere e della migliore tradizione partenopea, ampiamente rivisitata, che dà grande attenzione alla materia prima, utilizzando solo ingredienti di prima qualità.

Nella maestosa sala del Ristorante Vittoria, gli Ospiti, tra affreschi ottocenteschi, marmi di Vitulano, (gli stessi utilizzati dal famoso architetto Luigi Vanvitelli per la costruzione del sontuoso“ Salone di Onore” della Reggia di Caserta) e grandi vetrate panoramiche.

Durante l stagione estiva, all’Orangerie pool side Bar & Restaurant, ovvero nell’agrumeto dell’hotel, adiacente alla piscina, è possibile gustare piatti della tradizione campana, prevalentemente a base di pesce, una pizza cotta nel forno a legna o uno snack accompagnato da un signature cocktail. Una proposta d’eccellenza è rappresentata dallo stellato Terrazza Bosquet, una terrazza a picco sul mare, di fronte al Vesuvio e al Golfo di Napoli. Il Ristorante celebra quest’anno 10 anni dal conferimento della stella Michelin, sotto la guida dell’Executive Chef Antonino Montefusco, che supervisiona tutta l’offerta food del Grand Hotel Excelsior Vittoria, ivi compresa quella degli eventi privati.

La Spa e i giardini

Oltre al meraviglioso affaccio sul mare che lo contraddistingue, il Grand Hotel Excelsior Vittoria vanta ampi e rigogliosi giardini, la cui vegetazione ricca di agrumi e uliveti rispecchia la bellezza della regione. In questo contesto idilliaco, nell’antica serra del XIX secolo, sorge la Boutique SPA La Serra, ristrutturata secondo i principi olistici del Feng Shui, un luogo di calma e tranquillità pensato per offrire all’ospite un momento speciale per rilassarsi e ritrovare il proprio equilibrio grazie agli esclusivi rituali di benessere e bellezza per viso e corpo, realizzati con i migliori prodotti di skin-care dei prestigiosi marchi Valmont. Oltre a questo angolo di benessere, nel parco della struttura da aprile a novembre è aperta la piscina, un’oasi di benessere, dove è possibile trascorrere piacevoli ore di relax.

Questo 190° anniversario celebra, dunque, una storia densa di significato e valore, frutto d iun progetto perfezionato nel tempo, anno dopo anno, costruito a partire dalle esigenze degli Ospiti e guardando sempre alle ultime tendenze in tema di ospitalità, ma senza mai perdere o snaturare la propria anima, profondamente legata a quella cultura di artigianalità, sartorialità e savoir faire, che ha reso l’Italia un’icona di bellezza e qualità in ogni angolo di mondo.

“Il Grand Hotel Excelsior Vittoria è oggi la mia missione, la mia squadra di lavoro la mia famiglia; gli Ospiti persone care, di cui cerchiamo sempre di migliorare la esperienza di soggiorno, al fine di renderla singolare. Quando nel 2022 ho ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro sono stato onorato e felice di vedere riconosciuta quella passione per l’Ospitalità, propria della famiglia Fiorentino, trasmessami da mio padre Luca e da mia madre Lidia, passione, che – a mia volta – sto cercando di trasmettere a chi mi succederà”. Cav. Guido Fiorentino.