Skin-Unify Intensive & UV-Bronze Face SPF50+ per contrastare le macchie by Filorga

La luce solare ha un effetto “feel good” su corpo e mente, stimola la produzione di serotonina, vitamina D, infonde energia e buonumore: un vero e proprio capitale di benessere. Il sole rende la pelle ambrata ma può agire anche come fattore di disidratazione, stress ossidativo, rughe, macchie e discromie, in particolare nelle zone maggiormente esposte come viso, collo e decolleté. Le buone abitudini prevedono di prendersi cura delle macchie e di prevenire il loro insorgenze durante tutto l’anno e soprattutto con il sopraggiungere delle prime giornate di sole, quando la pelle è particolarmente delicata perché meno preparata alla foto-esposizione.

Meglio ancora se la protezione solare è associata a un trattamento anti-pollution: uno “scudo” nei confronti degli effetti di polveri sottili e smog sulla pelle. Filorga propone una routine cosmetica specifica composta da formule non fotosensibilizzanti che agiscono su macchie, discromie, segni del tempo e inquinamento: SKIN-UNIFY INTENSIVE, siero uniformante dall’azione antinquinamento, e UV-BRONZE FACE SPF50+, fluido solare per il viso ad azione su rughe e macchie. Da utilizzare ogni giorno in città e da portare con sé anche nelle prime uscite fuori porta.

SKIN-UNIFY INTENSIVE dispone di una formula dall’efficacia anti-inquinamento, ad azione intensa su macchie e discromie senza effetti foto-sensibilizzanti, ispirato a tre tecniche di medicina estetica [laser, peeling e medical strobing]. Vitamina C e glabridina: agiscono sulla sintesi della melanina e inibiscono l’attività della tirosinasi, l’enzima che ne catalizza la produzione. La loro potente azione antiossidante attenua l’intensità del pigmento della melanina.

Estratto di Cystoseira tamariscifolia, alga coltivata in Bretagna nota anche come “alga arcobaleno” in virtù delle sue proprietà iridescenti: favorisce la degradazione dei melanosomi, le vescicole responsabili del trasporto della melanina, per agire sull’intensità delle macchie. Estratto di achillea millefoglie: attivo con effetto esfoliante di origine vegetale che supporta l’attività dei recettori responsabili della differenziazione e proliferazione ottimale delle cellule epidermiche. Questo attivo si ispira all’azione dell’acido glicolico per favorire il rinnovamento cellulare. Formula innovativa senza effetti sensibilizzanti.

Acido ialuronico ad alto peso molecolare incapsulato: viene rilasciato progressivamente in profondità nella pelle, con effetto rimpolpante. La sua texture ultra-leggera si fonde subito sulla pelle, lasciandola setosa al tatto. Un trattamento quotidiano da giorno e da sera su viso, collo e décolleté.

UV-BRONZE FACE SPF 50+ un vero e proprio scudo protettivo e trattamento anti-rughe e anti-macchie. Favorisce un’abbronzatura uniforme e dona alla pelle un aspetto vellutato, senza lasciare tracce bianche. Il cocktail esclusivo di Filorga è composto da oltre 50 attivi e acido ialuronico (Matrichine, polisaccaridi, attivi rassodanti, attivi melano-regolatori e NCEF®), e apportano alla formula un’efficacia anti-età visibile su rughe, macchie, rilassamento e disidratazione. Protegge da UVA, UVB, IR con un Fattore di Protezione Solare (SPF) elevato, misurato in vitro ed in vivo. La texture è sensoriale e la fragranza avvolgente, signature di tutti i trattamenti del marchio. La tecnologia PHOTO-ACTIVATED si attiva sotto i raggi del sole, supporta la protezione biologica antiossidante della pelle, aumenta la protezione dei filtri UVA e UVB e contrasta il fotoinvecchiamento.