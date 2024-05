VEJA, lancia la sneaker Condor 3 che unisce tecnologia, ricerca e sviluppo di materiali sostenibili

Nel 2019, VEJA, lancia la prima scarpa da running: Condor. Un vero successo. Oggi il brand presenta Condor 3 per soddisfare i bisogni dei runner. Ha testato la Condor 3 nei laboratori studiando l’ammortizzazione e reattività, successivamente i runners le hanno provate sul campo. La sneaker Condor 3 ha ricevuto l’Award 2023 all’ISPO, la fiera per il trade mondiale per l’outdoor e lo sport.

«Produrre scarpe responsabili spesso include anche trovare un equilibrio tra sostenibilità e performance. Con le Condor 3, Veja fa dei passi avanti nella ricerca che incontra le necessità dei runner sensibili alle tematiche ambientali, dai principianti ai più esperti.» – giuria dell’INSPO.

Il cuscinetto L-FOAM ricopre la suola per una capacità di assorbimento, garantendo massimo comfort e protezione contro le vibrazioni.

La soletta provvede a dare confort durante le corse grazie al suo volume e alla forma. La Condor 3 è leggerissima, pesa solo 287 grammi, portando leggerezza al passo. La tomaia viene realizzata in Engineered mesh, i lacci sono più leggeri e la linguetta diventa più sottile. Il rivestimento della sneaker alleggerisce la silhouette, migliorando l’esperienza di corsa. Dopo lunghe distanze e molteplici sessioni di corsa, la Condor 3 dimostra la durabilità, preservando la forma e l’ammortizzazione.