Agnostico On the Rocks Eau de Parfum by Bullfrog

Incredibilmente fresco, succoso e perfettamente equilibrato: il nuovo Agnostico On the Rocks Eau de Parfum di Bullfrog dalla fragranza pungente, croccante ed intensa sembra uscito direttamente dal tumbler di un estroso bartender.

Questo viaggio olfattivo s’ispira infatti a quella sensazione e a quel gusto che solo un cocktail ghiacciato, degustato in riva al mare all’ora del tramonto, ti può dare. Agnostico On the Rocks riesce a replicare quella precisa experience sensoriale ricostruendo i sentori di un Gin Tonic sapientemente miscelato.

Come succede infatti nel mondo del mixology, che si basa sullo studio della “chimica dei sapori” e lavora sulla combinazione degli ingredienti aggiungendo le diverse componenti in modo strategico per ottenere un perfetto equilibrio, anche nell’universo del profumo l’obiettivo è quello di creare un profilo aromatico complesso dove le numerose note olfattive possano fluire in maniera armoniosa in una composizione assolutamente equilibrata.

Nel blend di Agnostico On the Rocks, una rivisitazione dell’iconica fragranza di Agnostico Balsamo Multifunzione che ha fatto innamorare i clienti Bullfrog fin dal primo giorno, l’anice con il suo aroma intenso e speziato si fonde con la freschezza e con la vivacità degli agrumi per arrivare al calore rassicurante dei legni dando vita a un jus adatto ad ogni stagione: durante l’inverno offre una coccola dalle dolci note mediterranee, in estate dona una sensazione di freschezza e spensieratezza.

Merito dell’esordio fresco e fruttato dato dalle note di testa di ananas, bergamotto, anice e mandarino che richiamano quell’energia e quella luminosità tipiche delle rilassate atmosfere estive. Le note di cuore creano poi un’esperienza olfattiva intrigante e sensuale grazie alla davana, dolce e fruttata ma anche leggermente erbacea, al geranio dalle sfumature verdi e appena piccanti, alla noce moscata dall’aroma ricco e avvolgente e all’oud dal fascino esotico e misterioso. Le note di fondo ambrate e legnose rendono questa eau de parfum ancora più profonda e persistente grazie alla sensualità dell’ambra, alla morbidezza del benzoino, all’opulenza del patchouli, alla cremosità del sandalo e alla terrosità del vetiver.

Il nuovo nato Agnostico On the Rocks arricchisce la saga iniziata nell’estate del 2023 con il lancio di Agnostico Distillate, che ha sancito i festeggiamenti per i primi 10 anni del brand, e quello di Agnostico Spiced nell’autunno dello stesso anno.

Per scoprire tutte queste creazioni olfattive, che hanno come unico fil rouge la presenza della nota di anice, Bullfrog lancia in esclusiva sull’e-commerce il Discovery Kit Agnostico Saga ovvero una busta contenente i samples da 2 ml dei 3 jus per permettere ai clienti di provarli tutti.