Phyto-Sourcils Design: nuovi colori per definire le sopracciglia con Sisley

La matita “architetto” per le sopracciglia Phyto-Sourcils Design è la proposta high-tech e multi-funzionale di Sisley-Paris, che assicura colore, trattamento e precisione grazie al packaging 3 in 1. Specificatamente studiata per realizzare facilmente un trucco professionale, Phyto-Sourcils Design è dotata di mina triangolare, highlighter e mini brosse per garantire un risultato grafico e modulabile, dal più naturale al più intenso, ridisegnando a piacere la linea delle sopracciglia.

La sua formula ospita la Cera d’Acacia che ammorbidisce e protegge la pelle; l’Olio di Camelia, invece, nutre, ammorbidisce e riveste le sopracciglia.

La Maison francese amplia la gamma di Phyto-Sourcils Design presentando due nuovi colori:

, brun grigio cenere, immaginato per i capelli castani dai riflessi piuttosto freddi. 6 Espresso, brun scuro, perfetto per i capelli marroni e neri dai riflessi caldi.

Da applicare in tre semplicissimi gesti:

Spazzolare le sopracciglia verso l’alto.

La mina triangolare scivola facilmente per una finitura impeccabile. Definisce e riempie le sopracciglia coprendo eventuali spazi vuoti.

Applicare un tocco di highlighter sotto l’arcata sopraccigliare per illuminare lo sguardo.

E per un make-up perfetto, l’alleato ideale è Phyto-Sourcis Fix, il gel che infoltisce e fissa le sopracciglia.