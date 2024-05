Make-up online: un trend in continua evoluzione. Ma cosa influenza l’acquisto?

L’industria della bellezza ha ormai abbracciato il digitale. Gli e-commerce beauty sono sempre più diffusi, e sono diventati un punto di riferimento per le donne, ma non solo: con l’inclusività sempre più diffusa, anche gli uomini stanno sperimentando i vantaggi di fare acquisti online. Ma cosa influenza lo shopping di make-up online? Ecco alcune considerazioni.

Beauty e make up online, il trend attuale

Innovazione e reinvenzione sono sempre stati due capisaldi del settore beauty. Perché nulla come il make up è soggetto alle mode e alle tendenze del momento. Prendersi cura di sé passa anche e soprattutto dal trucco: basta davvero molto poco per sentirsi meglio, come la combo mascara e rossetto.

Il grande vantaggio degli shop online che si occupano di make up, poi, è presto detto: sono riusciti a intercettare i bisogni di un pubblico che, di fatto, è sempre più ampio. Non solo le donne, ma anche gli uomini apprezzano il fatto di poter usare determinati prodotti.

Molti e-commerce beauty, poi, hanno puntato proprio sulla user experience. Ecco, tra i fattori che influenzano l’acquisto troviamo proprio gli shop che permettono di comprare prodotti con un semplice click, trovano schede ben dettagliate, che descrivono gli usi e i benefici.

Questi agevolano la scelta della propria clientela, che così si sente più sicura e a proprio agio durante lo shopping. La promozione di prodotti beauty online è ad ampio raggio, perché ormai il digitale è diventato il principale mezzo per raggiungere i clienti. Che apprezzano in particolar modo la possibilità di essere fidelizzati con sconti e attenzioni speciali.

Perché si compra sempre più spesso make-up online?

Non è un trend degli ultimi anni. O almeno, dopo la Pandemia di Covid-19 molte persone hanno sperimentato la comodità dello shopping online, mettendo da parte pregiudizi e preoccupazioni riguardo alla qualità dei prodotti. Anche perché negli shop di make up si trovano le principali marche.

Negli ultimi 10 anni, le intenzioni di acquisto online sono nettamente aumentate: già nel 2019 si parlava di una percentuale di +129,7%.

Perché? Qual è il fattore scatenante? C’è un motivo per cui donne e uomini preferiscono comprare make-up online? Il risparmio, ovviamente, non solo di soldi, ma di tempo.

In un momento di forte crisi, poi, nessuno vuole comunque rinunciare a una coccola verso se stessi. Così, l’opportunità di poter comprare online i prodotti make-up è imbattibile: un risparmio che interessa tutti, senza limite di genere. Ed è questo che ci porta all’osservazione successiva: una cosmetica inclusiva.

Cosmetica sempre più inclusiva

Non dimentichiamo che non sono più solo le donne a propendere per il make-up, ma anche gli uomini, contro ogni mascolinità tossica, sono sempre più interessati alla cosmetica. Un settore in forte crescita, tanto che la domanda ha influenzato il settore in modo interessante.

Il mercato globale dei prodotti di bellezza maschili ci parla di uomini che danno maggiore attenzione alla cura verso il proprio aspetto, tanto che pensano che possa influire in modo positivo sul proprio successo sociale e professionale.

La comodità di acquistare prodotti make-up ovunque, anche prima di dormire

L’idea di doversi recare in un negozio fisico per comprare i propri prodotti make-up preferiti sembra quasi pleonastica. Perché perdere tanto tempo, quando, con un semplice click, si può comprare tutto il necessario persino prima di andare a dormire?

La grande comodità di poter comprare ovunque è imbattibile. Magari si ha già un’idea dei prodotti che occorrono, o magari si desidera valutare una nuova linea, o ancora cambiare le proprie abitudini in fatto di trucco, seguendo le ultime tendenze.

Tutto ciò però non modifica la percezione che i consumatori al giorno d’oggi hanno nei confronti degli e-commerce beauty: la “bellezza” di avere il proprio tempo per comprare, senza fretta e senza stress!