A. Lange & Söhne al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2024

Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este è la più grande e tradizionale competizione di macchine d’epoca. A. Lange & Söhne è partner ufficiale di questo prestigioso evento dal 2012 e presenterà, ancora una volta, un’edizione speciale del 1815 CHRONOGRAPH che sarà il premio per il “Best of Show” di quest’anno.

I visitatori del Concorso d’Eleganza di Villa d’Este non solo godranno di una vista esclusiva sul lago di Como, ma anche di emozionanti approfondimenti sul mondo dell’orologeria di precisione di A. Lange & Söhne.

Dal 24 al 26 maggio 2024, proprietari e appassionati di rare vetture d’epoca si incontreranno a Cernobbio, nel nord Italia, per ammirare i capolavori su ruote esposti nell’ampio parco di Villa d’Este. Queste ricercate e rare gemme, che offrono emozionanti spunti di riflessione sulla leggendaria e movimentata storia dell’automobile, concorrono in varie categorie per conquistare la giuria di esperti.

Il trofeo più ambito è il “Trofeo BMW Group – Best of Show”, che premia il vincitore assoluto del Concorso d’Eleganza Villa d’Este che riceverà un premio speciale: domenica, il CEO di Lange, Wilhelm Schmid, presenterà una versione speciale del 1815 CRONOGRAPH in oro bianco con una cuvette incisa a mano. Dal 2012, la manifattura tedesca onora questo impegno appassionato per la conservazione delle auto d’epoca con la “Como Edition”, appositamente realizzata. Tra i vincitori di questo premio figurano auto che hanno fatto la storia dell’automobile: da un’Alfa Romeo 6C 1750 GS del 1933 (nel 2012) alla Duesenberg SJ Speedster Gurney

Nutting (nel 2023).

Non è un caso che sia stato scelto un cronografo come orologio del vincitore. Da un lato, la misurazione dei tempi brevi e gli sport motoristici hanno un legame storico molto stretto. D’altra parte, l’intricata costruzione del movimento del 1815 CHRONOGRAPH incarna la ricerca della precisione e dell’innovazione, che si riflette anche nella meccanica di automobili esclusive. Il calibro di manifattura L951.5, che presenta un movimento a ruota a colonne, una chiocciola a gradini per il contatore dei minuti che salta con precisione e una funzione flyback, è realizzato secondo gli standard più elevati ed è un esempio di competenza cronografica unica nel suo genere. I cronografi sono uno dei fiori all’occhiello di A. Lange & Söhne: dal debutto del DATOGRAPH nel 1999, la manifattura ha presentato 13 modelli innovativi con funzione di arresto.

