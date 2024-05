Les Beiges Natural is style de Chanel

Consistenze sottili, delicate e impercettibili che si fondono sulla pelle. Un’applicazione semplice, spontanea e intuitiva. Con Les Beiges di CHANEL, si può ricreare un effetto radioso e luminoso, come dopo una giornata all’aria aperta.

La collezione è composta da:

LES BEIGES POUDRE BELLE MINE ENSOLEILLÉE, una nuova polvere dai colori freschi e vibranti che offre un colorito luminoso indipendentemente dalla stagione. Tre nuance da applicare da sole o insieme, per illuminare il viso, riscaldare il colorito ed esaltare il colore delle guance.

Sottile e setosa, la sua consistenza delicata crea un velo luminoso. Un effetto radioso e abbronzato per 8 ore, impeccabile e su misura per tutto l’anno, come dopo una giornata all’aria aperta. Una creazione racchiusa nell’emblematico packaging quadrato arrotondato firmato CHANEL, in un formato generoso. Ogni poudre è disponibile in tre tinte luminose e disponibile in 5 armonie per adattarsi a tutti gli incarnati.

TEINT BELLE MINE NATURELLE HYDRATATION ET LONGUE TENUE, un fondotinta dalla formula idratante e protettiva con il 90% di base skincare e arricchita con estratto di gelsomino, la cui consistenza impercettibile offre un colorito luminoso in ogni condizione di luce. Dopo 1 mese di utilizzo, la luminosità della pelle raddoppia.

Percentuale minima di ingredienti del fondotinta non comprensiva di pigmenti, pigmenti madreperlati e profumazioni e comprensiva del principio attivo chiave della linea, l’estratto di gelsomino. La base skincare contribuisce all’efficacia a lungo termine del prodotto. Il fondotinta fluido è disponibile in 42 tonalità per soddisfare ogni esigenza.