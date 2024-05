Maison Guerlain e il World Bee Day 2024

In occasione del World Bee Day 2024, Maison Guerlain invita a scoprire la bellezza delle api e il loro affascinante mondo attraverso l’obiettivo di Joris Vegter, fotografo noto per i suoi close-up agli insetti. Gli scatti mettono in mostra la fragilità delle api e al tempo stesso il loro potere per suscitare nell’osservatore la volontà di proteggerle. Guardatele e apprezzatele in ogni scatto.

Feel the love at first buzz. Il fotografo cerca questi insetti osservando i loro fiori preferiti e svela la loro straordinaria bellezza grazie ad un obiettivo macro e a un diffusore di flash che crea una delicatissima illuminazione. Preferisce lavorare all’alba o al tramonto, quando la natura sembra muoversi lentamente, o durante il giorno, quando le api sono più attive. È in questi momenti che il fotografo può catturare attimi di pura magia. Le api hanno già valorosamente attraversato le ere (essendo nate milioni di anni fa), ma è fondamentale che continuino il loro straordinario viaggio per garantire la sicurezza alimentare e la sopravvivenza del nostro pianeta. Dobbiamo ascoltare il loro ronzio, osservarle mentre si nutrono e, soprattutto, comprendere il loro ruolo cruciale nell’impollinazione delle piante.

Il 35% della produzione alimentare mondiale (frutta, verdura e cereali) dipende dagli insetti impollinatori, in particolare dalle api.

Da oltre dieci anni, Guerlain si impegna a proteggere questi preziosi impollinatori endemici attraverso “Guerlain For Bees Conservation Programme”, che riunisce più di quindici partner e iniziative in tutto il mondo.

Alcune curiosità: