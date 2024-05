Italamp illumina con una masterpiece della linea Heritage villa nell’Algarve

Italamp, storica azienda del settore dell’illuminazione Made in Italy che dal 1975 interpreta la luce in modo inedito con creazioni high-end per i mondi home e contract, si è distinta ancora una volta con un progetto straordinario.

Il palcoscenico è una magnifica villa nell’Algarve, in Portogallo, dove l’azienda è stata scelta per interpretare con un prodotto straordinariamente scenografico l’illuminazione del corridoio centrale dell’edificio, snodo di connessione fra le zone living e kitchen e gli spazi notte.

Dal punto di vista architettonico, la residenza di lusso si presenta come un building geometrico interamente bianco, compatto ed ultra minimal, votato alla luce e progettato in perfetta continuità con la natura circostante. Una serie di vetrate scorrevoli a tutta altezza enfatizzano la fluidità degli spazi, permettendo alle varie sezioni di integrarsi perfettamente con la zona piscina, il giardino zen ed i vari patii semicoperti che definiscono la composizione dell’edificio.

L‘interior designer portoghese Ines Fraga è stata incaricata di creare l’intero design, con un’attenzione particolare all’ingresso dove il cliente desiderava un’illuminazione classica italiana che lo trasformasse in un elemento sorprendente, simile a un gioiello, che fonde l’eleganza tradizionale con la semplicità moderna.

In questa cornice total white dal nitore estremo, senza altri punti luce decorativi, irrompe come un urlo all’arte il masterpiece firmato ITALAMP.

La maestosa plafoniera incanta per la sua eleganza senza tempo e per la capacità di trasformare gli spazi con una luce avvolgente e suggestiva. Vera e propria scultura realizzata con 130 foglie di vetro color oro, vanta un diametro di oltre 2 mt e fa parte della prestigiosa linea Heritage che include collezioni timeless ma perfette per interpretare i trend più attuali d’interior.

A rendere ancora più sorprendente l’impatto estetico è la particolare modalità di aggancio al soffitto che regala un’inaspettata tridimensionalità e dinamismo alla composizione.

Questo nuovo progetto conferma ancora una volta l’impegno di ITALAMP nell’offrire soluzioni di altissimo pregio per le più esclusive destinazioni residenziali, oltre che contract, attraverso il perfetto connubio tra tecniche artigianali, design e lavorazioni esclusive.