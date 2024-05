Bee Beauty Secrets: la nuova collezione make-up di Guerlain

L’ape, sentinella dell’ambiente e simbolo della Maison Guerlain, è al centro del processo creativo e i suoi preziosi prodotti sono stati racchiusi in una collezione make-up per labbra e occhi. Protagonista della collezione Bee Beauty Secrets, KissKiss Bee Glow Oil è il nuovo olio labbra è formulato con il 92% di ingredienti di origine naturale, colora e dona luminosità per un effetto gloss a lunga durata.

La texture nutriente e rimpolpante offre 24 ore di trattamento e combina la base skincare a tre preziose materie prime di origine naturale provenienti dall’alveare: miele della Corsica per un comfort a lunga durata; propoli per rendere morbide le labbra; pappa reale per idratare e rimpolpare.

KissKiss Bee Glow Oil è disponibile in 6 tonalità che si abbinano alle shades del balsamo colorato KissKiss Bee Glow.

Il nuovo olio labbra può essere usato da solo per donare colore e luminosità, oppure può essere abbinato al balsamo colorato KissKiss Bee Glow per intensificare il make-up.

A completare il make Bee Beauty Secrets:

Noir G Bee Primer, base mascara in siero e caratterizzata dal 91% di ingredienti di origine naturale e arricchita con miele. La formula di Noir G Bee Primer è studiata per rafforzare le ciglia e ottenere una straordinaria curvatura, giorno dopo giorno.

Agisce come trattamento grazie all’azione combinata di tre importanti principi attivi: cera d’api per offrire lunghezza e volume; miele di Åland, che rende le ciglia più forti; squalano botanico, che rafforza le ciglia e ne intensifica la luminosità.

La base mascara in siero può essere utilizzata da sola prima di andare a dormire per permettere ai suoi principi attivi di penetrare nelle ciglia durante la notte o abbinata al mascara Noir G per un eccezionale risultato make-up.

Noir G Graphic Liner, eyeliner ultra matte a lunga tenuta dona un make-up dal colore nero intenso, impreziosendo gli occhi con linee grafiche. E per finire, Brow G, matita sopracciglia ad alta definizione, disponibile in 5 shades, consente di donare una forma perfetta alle sopracciglia.