Il Park Hotel Ai Cappuccini rivela i segreti del benessere

Circondato da un parco di ulivi secolari e a due passi dal centro storico medievale di Gubbio, Park Hotel Ai Cappuccini ha fatto del wellness un vero culto. Un tempo ex-convento del XVII secolo di frati Cappuccini, la struttura ad oggi dispone di più ambienti pensati per immergere i sensi in un’atmosfera impregnata di rigenerante energia che culla anche gli animi più irrequieti.

Nello specifico, l’albergo dispone di una grande SPA pensata per più tipologie di percorsi benessere e un sapiente team di wellness experts crea trattamenti specifici per abbracciare ogni tipologia di esigenza.

In questo suggestivo contesto, l’equipe del Cappuccini Wellness & SPA propone un trattamento innovativo ed efficace per risvegliare il metabolismo cellulare che agisce per garantire risultati visibili sin dalla prima seduta. Con l’ausilio di un macchinario di ultima generazione e in meno di un’ora di trattamento, la pelle appare tonica e liftata: radiofrequenza.

Corpo – Un trattamento non invasivo e senza effetti collaterali che aiuta a migliorare e a evitare in modo efficace ed evidente inestetismi come la pelle a buccia d’arancia, la cellulite ed il rilassamento cutaneo. Attraverso un calore modulato e controllato in grado di penetrare anche negli strati più profondi della pelle, la sua azione migliora sin da subito la circolazione sanguigna, stimola produzione di collagene ed elastina che a loro volta, rigenerano i tessuti.

La pelle apparirà più compatta, liscia, luminosa e tonica e migliora il suo aspetto nei giorni successivi al trattamento.

Questa procedura dalla durata di 50 minuti, unita a manovre di massaggio meccanico, attiva l’ossigenazione dei tessuti, al rimodellamento e allo snellimento della zona trattata.

Viso – Un trattamento mirato ed efficace per l’ipotonia muscolare e cutanea. Il calore prodotto dalle onde elettromagnetiche raggiungono strati più profondi della pelle garantendo un’efficacia sulla stimolazione del collagene, fibroblasti ed elastina responsabili di una pelle visibilmente più compatta e levigata. Il trattamento dalla durata di 45 minuti, garantisce quindi un risultato immediato: le piccole rughe d’espressione saranno attenuate, la pelle apparirà luminosa, liftata e l’ovale più ridefinito.