Fotoprotezione ideale con Heliocare 360° da Cantabria Labs

Visti i benefici per la pelle e i formati che li rendono un sogno da applicare e riapplicare, la protezione solare non è più puramente funzionale ma diventa un desiderio. A rispondere a ogni esigenza con efficienza e comfort sono i prodotti Heliocare 360° di Cantabria Labs Difa Cooper, brand leader in fatto di protezione solare tutto l’anno.

Con 30 anni di ricerca e 80 pubblicazioni scientifiche, Heliocare 360° offre una vasta gamma di solari per proteggere la pelle dai danni fotoindotti, prevenendo scottature, eritemi, invecchiamento e macchie: tutti i giorni, tutto l’anno, non solo durante la bella stagione.

Grazie al brevetto Fernblock, a base di Polypodium leucotomos, i solari Heliocare 360° offrono una copertura ad ampio spettro contro le radiazioni solari, prevengono le scottature e contrastano gli effetti dell’invecchiamento sulla pelle. Indossarli diventa un piacere e uno step fondamentale della routine di bellezza. Sempre più presenti nel beautycase, non solo nella beach bag.

Ecco gli essenziali Heliocare da inserire nella suncare routine secondo le diverse esigenze:

Heliocare 360° Water Gel SPF 50+ Fotoprotettore dalla texture ultraleggera che non brucia gli occhi e che combina una protezione ad ampio spettro (SFP 50+) a una base idratante molto potente, immediata e duratura. Grazie a un sistema di “idratazione a rilascio continuo” è un booster idratante e antiossidante, indicato per tutti i tipi di pelle, anche grassa e mista, ed è ottimo anche come base per il make-up.

Heliocare 360° Gel Cream 100+ dalla texture leggera e ultra-idratante aiuta a contrastare l’invecchiamento cutaneo e specificamente pensato per chi è incline a eritemi e macchie solari.

Heliocare 360° MD A-R Emulsion SPF 50+ è il prodotto ideale per la pelle sensibile con tendenza all’arrossamento. Vanta infatti una fotoprotezione molto alta contro UVB, UVA, visibile, IR- A compresa la luce blu ed è arricchito con Fernblock+ e con AR System (physavie, rosabora e glutatione) che aiutano a contrastare i fattori scatenanti e la comparsa di arrossamenti nelle pelli sensibili. La texture è leggera e facile da applicare per un finish liscio come la seta e vanta al suo interno ingredienti che aiutano a uniformare il tono della pelle, attenuando arrossamenti e macchie.

Heliocare 360° Sport Transparent Stick SPF 50+ Stick che garantisce una protezione molto alta dai raggi UVA, UVB, Visibili e Infrarossi (SFP 50+) e, grazie al suo formato, è comodo da portare ovunque con sé e da applicare anche senza ricorrere all’utilizzo delle mani. La texture confortevole e invisibile, inoltre, evita il classico “effetto bianco” ed è perfetta per il viso e per le zone più delicate del corpo.

E visto il boom nell’ultimo anno nel settore bellezza anche degli integratori alimentari, last but not least della suncare routine è l’integratore Heliocare 360° capsule Integratore alimentare a base di Polypodium Leucotomos, Cisteina (N-acetil), Gluco- oligosaccaridi, Inulina, Vitamina C, Vitamina B3 (Niacinamide), Vitamina E. Il Polypodium leucotomos, la Vitamina C e la Vitamina E contribuiscono a proteggere le cellule dai danni ossidativi. Inoltre, la Vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene ai fini del normale funzionamento cutaneo. Senza glutine. Senza lattosio. Capsula vegana.

Sono lontani ormai gli anni ‘80 e ‘90 quando, almeno in Italia quasi nessuno spalmava la protezione solare al mare, figurarsi in città. Oggi, invece, la suncare si sta prendendo una bella rivincita tanto da generare beauty trend virali ed essere inserita di diritto nel regno della cosmetica. Secondo alcune indagini sui volumi di ricerche online degli italiani e prendendo in esame le conversazioni sui social, è emerso che nel nostro Paese c’è molta più attenzione di un tempo per la protezione solare. L’interesse è maggiore verso i prodotti con almeno SPF 50+ per il viso (soprattutto) e il corpo. La tendenza è che adesso le creme solari si accostano a tutto ciò che coinvolge la cura della pelle: l’uso di ingredienti per fornire idratazione, contrastare la comparsa di macchie, segni da foto-invecchiamento, problematiche delle pelli sensibili, fa sì che per molti versi i sunscreen di ultima generazione siano indistinguibili dai prodotti skincare.