Illuminazione archi-decorativa per la zona giorno secondo Contardi

Riconosciuta a livello internazionale come il “couturier della luce”, Contardi si contraddistingue per la sua capacità di intercettare, interpretare e soddisfare le esigenze di un mercato cosmopolita sempre più evoluto ed esigente per il quale l’oggetto luminoso decorativo è prodotto ambizioso e sofisticato, dal punto di vista estetico e della funzionalità: deve saper illuminare.

Una visione di illuminazione archi-decorativa che nel corso degli anni ha incontrato la creatività di firme note del mondo del design.

Le lampade a sospensione, frutto di un sodalizio affermato con il designer Massimiliano Raggi iniziato da oltre dieci anni e che prosegue ancora oggi con creazioni uniche, sono un chiaro esempio di questo approccio.

La cifra stilistica del progettista ha incontrato così negli anni l’expertise e il know-how di Contardi Lighting per dare vita a proposte di illuminazione dal gusto contemporaneo e dalle geometrie sinuose.

Qualche esempio?

ECLISSE 2.0 – lampada a sospensione, 2015

La lampada a sospensione Eclisse 2.0 è caratterizzata da un gioco di luci, ombre e sovrapposizioni che si ispira all’eclissi solare. I singoli elementi creano una combinazione perfetta di pieni e vuoti in un dialogo armonioso con l’ambiente in cui sono inseriti.

La struttura si compone di tre anelli in legno verniciati con polvere di metallo effetto bronzo spazzolato, chiaro o scuro, dal look sofisticato ed elegante. Gli anelli più piccoli presentano al loro interno una luce regolabile che viene diffusa da dischi in alicrite con effetto alabastro, ideali per creare atmosfere soffuse e suggestive intorno al tavolo da pranzo o come centro stanza in un living.

VEGAS – lampada a sospensione, 2019

Vegas rappresenta l’evoluzione di Eclisse 2.0: un avanzamento della gamma che permette di perfezionare ancora di più il gioco di luci combinando un’illuminazione più morbida e diffusa con una luce più puntuale. Di dimensioni maggiori, la lampada a sospensione Vegas presenta una sequenza di anelli sospesi, realizzati in legno verniciati con polvere di metallo effetto bronzo spazzolato, chiaro o scuro, per un effetto pieno-vuoto ancora più accentuato. La luce principale è inserita nel rosone a soffitto e centrata sugli anelli aperti, mentre, in alternanza, quelli in alicrite effetto alabastro emettono una luce più soffusa e delicata. Le due sorgenti sono comandabili separatamente e la corrente è condotta dai cavi coassiali di tenuta, senza alcun cavo di alimentazione, garantendo il massimo risultato ed efficienza.

Una sorprendente soluzione architettonica che unisce artigianalità, contemporaneità e ricerca tecnologica.

BOGOTÀ – lampada a sospensione, 2022

La lampada Bogotà arricchisce la proposta illuminotecnica pensata dal designer Massimiliano Raggi. Un punto luce per la zona giorno che custodisce un’ispirazione anni ’60-’70 tipica del modernismo brasiliano e sudamericano. Bogotà mette in mostra il know-how di Contardi Lighting nell’accostamento di materiali diversi rivestendo il diffusore della lampada in tessuto. Un mix che conferisce leggerezza ed eleganza rispettando il codice contemporaneo che la caratterizza.

Il diffusore è rivestito in paglia di Vienna, oppure in tessuto effetto marmo bianco effetto Calacatta o cotone bianco, per un tocco insolito ma al tempo stesso attuale, inserito in una struttura in legno a forma ovale laccata di colore nero. La luce dimmerabile, prodotta da un panel led, dona un’atmosfera suggestiva con un’illuminazione uniforme proiettata verso il basso. Bogotà incarna la filosofia archi-decorativa che contraddistingue la proposta luminosa di Contardi Lighting.