Forever Young, idratazione leggera by 2beautiful

2beautiful, brand di skincare nato sotto la supervisione del chirurgo maxillo-facciale dottor Antonio Mancini, ha ideato una linea di prodotti specifici per le condizioni cutanee della GenZ e dei Millennials, formulati con ingredienti che supportano i meccanismi di riparazione cellulare senza sovrapporsi ad essi. Una grande attenzione è rivolta, inoltre, alle texture, che idratano e ammorbidiscono la cute, senza appesantirla.

Dai 18 anni circa la pelle si sta ancora “assestando” nella tipologia che si ritroverà da adulti. Ciò accade perché a questa età, la cute risente ancora delle fluttuazioni ormonali, tipiche della tarda adolescenza. Dopo i 20 anni si assiste a un graduale cambiamento della pelle che tende a lucidarsi di meno, ma resta pur sempre una pelle che ha bisogno di leggerezza.

È in questo passaggio cruciale che si compiono i maggiori errori di skincare, per esempio sovraccaricando la pelle di prodotti troppo “senior” che rischiano di sviluppare nel tempo impurità e lucidità varie.

L’ideale sarebbe usare una crema idratante da giorno e/o da notte con una texture leggera, e con principi attivi che mantengano l’idratazione fisiologica della cute: dai 20 ai 30 anni la pelle è già ben idratata, a meno che non sia costituzionalmente secca, cioè povera di lipidi. Ne è un esempio la Crema viso gel leggera Forever Young dalla texture in crema-gel che idrata senza soffocare la pelle. Contiene Sodio Jaluronato, cioè la versione idrosalina dell’acido ialuronico che è appunto più leggero, pur restando capace di trattenere l’acqua nella cute. Il pool di attivi antiossidanti come la Vitamina C e i Polifenoli contenuti negli estratti di Arancio Dolce, Riso, Frutto del Cappero e Foglie di Ulivo aiutano a illuminare la carnagione.

La Miscela di Peptidi biomimetici sapientemente dosati per il target giovane (proteine del grano idrolizzate, palmitoil decapeptide-21, decapeptide-22, oligopeptide-78, zinco palmitoil nonapeptide-1), mantiene la cute in buone condizioni, ponendo così le basi di un primissimo antietà: aiutano infatti ridurre i segni delle cicatrici (conseguenti per esempio ai brufoli) e i danni derivanti dall’esposizione al sole.

Completa la formula l’Aloe Vera e il Collagene, che mantengono il turgore della pelle giovane. Tutti i prodotti 2beautiful sono vegan friendly e dermatologicamente testati.