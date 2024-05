Chanel presenta Hydra Beauty Micro Sérum Lèvres

La linea HYDRA BEAUTY de CHANEL si amplia con un prodotto di nuova generazione per la cura delle labbra. Si chiama HYDRA BEAUTY Micro Sérum Lèvres per avere labbra idratate intensamente a ogni applicazione.

Nel cuore della formula una tecnologia microfluidica all’avanguardia in grado di preservare il potere della camelia bianca incapsulandola in migliaia di microsfere che si fondono sulla pelle al momento dell’applicazione.

Le microsfere di camelia bianca OFA sono associate all’acido ialuronico dall’effetto rimpolpante intenso, che cattura e preserva l’idratazione. Le labbra appaiono protette, nutrite e lenite e sono pronte per l’applicazione del make up.

Si tratta di un siero efficace e sensoriale. Con la sua consistenza leggera, fresca e confortevole, HYDRA BEAUTY Micro Sérum Lèvres è perfetto in ogni situazione.

Per un’idratazione quotidiana, HYDRA BEAUTY Micro Sérum Lèvres, offre un effetto rimpolpante e lenitivo naturale.

Per un’azione nutriente intensa, questo siero può essere associato a HYDRA BEAUTY NUTRITION Baume Nourrissant Lèvres come maschera idratante intensa per la notte.

Per preparare le labbra al make up bastano poche gocce di HYDRA BEAUTY Micro Sérum Lèvres qualche minuto prima di applicare il make up.

E per finire ed avere un look labbra impeccabile applicare HYDRA BEAUTY Micro Sérum Lèvres come tocco finale per rafforzare l’efficacia idratante di ogni rossetto.