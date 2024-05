VENINI ha rinnovato la propria collaborazione col designer di fama internazionale Peter Marino.

VENINI, in occasione della Milano Design Week, ha rinnovato la propria collaborazione col designer di fama internazionale Peter Marino.

Conosciuto per la dicotomia tra look aggressivo e design delicato e leggero, il designer continua a sperimentare col vetro muranese, ampliando la serie Cilindro, con una limited edition di vasi con fasce trasparenti in due varianti cromatiche, e Black Belt, con una collezione di bicchieri contraddistinta da fasce nere applicate a caldo che avvolgono delicatamente la silhouette dei prodotti.

La nuova variante cromatica della collezione Cilindro presenta fasce trasparenti nel colore Tè con decori smaltati in oro e fasce Verde Mela-Lattimo per un elegante contrasto con il vetro color cristallo.

Realizzato mediante la tecnica della “Fasce”, dove il maestro vetraio cola a caldo dei nastri colorati amalgamandoli, il decoro avvolge i volumi geometrici dei vasi creando dei vortici che catturano l’attenzione.

Una nuova collezione in edizione limitata pensata per diventare un elemento centrale in ogni spazio.

I nuovi bicchieri Black Belt disegnati da Peter Marino sono caratterizzati da un inaspettato e perfetto connubio di grinta ed eleganza.

Ogni bicchiere è un’opera d’arte unica, caratterizzata da fasce nere applicate a caldo con maestria artigianale che si intrecciano in quattro design distinti sul vetro soffiato a mano.

Il risultato è una collezione dallo stile accattivante e vibrante, perfetta per ogni mise en place che trasmette tutta la sapienza artigianale della fornace Venini e la capacità progettuale di Marino.