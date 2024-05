FRESH ADDS, gocce concentrate di natura dai super poteri by RINGANA

RINGANA presenta Tre FRESH ADDS, gocce concentrate di natura dai super poteri da aggiungere al siero. Sono booster con tre azioni differenti che agiscono come un vero e proprio turbo contro rughe, pelle spenta, impurità.

La linea è così composta:

ADDS effect per contrastare rughe e linee sottili

Rassodamento cutaneo immediato grazie a:

Estratto naturale di meliloto effetto rassodante immediato

effetto rassodante immediato Esapeptide-11 stimola la produzione di collagene e riduce visibilmente le piccole rughe

stimola la produzione di collagene e riduce visibilmente le piccole rughe Peptide di rame stimola la sintesi di collagene e tonifica la pelle

stimola la sintesi di collagene e tonifica la pelle Crescione del Brasile azione rassodante immediata sulle rughe di espressione

azione rassodante immediata sulle rughe di espressione Alga Porphyridium cruentum rapido effetto lifting, azione rinfrescante

ADDS repair ad azione lenitiva, depurativa e riparativa

Per combattere le impurità e regolare la produzione di sebo grazie a:

Estratto di corteccia di salice ad azione lenitiva e depurativa

ad azione lenitiva e depurativa Derivato della Vitamina C azione antiossidante, migliora l’aspetto della cute

azione antiossidante, migliora l’aspetto della cute Estratto d’uva effetto lenitivo su arrossamenti e prurito

effetto lenitivo su arrossamenti e prurito Troxerutina migliora la circolazione sanguigna e attenua gli arrossamenti

migliora la circolazione sanguigna e attenua gli arrossamenti Estratto di lentisco restringe i pori, attenua le zone lucide per una pelle matt e liscia

ADDS glow, uno scudo protettivo contro gli influssi ambientali esterni

Il must Have per chi vive nei contesti urbani per combattere attivamente i fattori di stress ambientale.

Nella formula:

Niacinamide (Vitamina B3) dona un colorito uniforme e contrasta le macchie da iperpigmentazione;

dona un colorito uniforme e contrasta le macchie da iperpigmentazione; Marrubio comune rafforza la barriera cutanea e affina la grana della pelle

rafforza la barriera cutanea e affina la grana della pelle Bioflavonoide stimola la microcircolazione cutanea

stimola la microcircolazione cutanea Derivato della Vitamina C funzione antiossidante, ravviva l‘incarnato

ATTENZIONE: i FRESH ADDS, vanno aggiunti al siero. MAI applicarli direttamente sulla pelle per l’elevata concentrazione di attivi.

Le gocce di ADDS vanno d’accordo con FRESH hydro serum che contiene: