Soin Cou Décolleté et Poitrine, il trattamento collo, décolleté e seno by EISENBERG

Prendersi cura della zona collo, decolleté e seno diventa ormai sempre più importante e necessario tanto quanto l’attenzione che poniamo nella nostra skin-care abituale. Il massaggio in quella zona denominata Nobody Land (spesso trascurata) è fondamentale perché la pelle è ugualmente esposta ai danni causati dal sole, dall’invecchiamento cutaneo e dalla perdita di tonicità.

Quindi, anche se ci si prende cura efficacemente della pelle del viso, trascurare la protezione e il trattamento dell’area che si estende dal mento al seno potrebbe portare a cedimenti dei tessuti e rughe, segni rivelatori di invecchiamento prematuro.

La ricerca EISENBERG si prende cura del collo, décolleté e del seno con una formula avanzata appositamente studiata per rinforzare, liftare, tonificare e preservare il capitale di giovinezza della pelle. Nasce così Soin Cou, Décolleté et Poitrine, una crema fine e delicata dall’eccezionale cura anti-età, pensata per preservare la vitalità cellulare e l’aspetto giovane della pelle dal mento al seno – il nostro «reggiseno» naturale.

La sua texture setosa e non grassa fonde delicatamente sulla pelle e viene assorbita istantaneamente donando idratazione e rigenerazione in profondità. Un piacevole profumo sensuale evoca un’esperienza da spa. Un cocktail di principi attivi mirati naturali lavora in sinergia con la Formula Trio- Moléculaire brevettata da Eisenberg per aiutare la pelle a mantenere la sua compattezza ed elasticità, in una formula composta dal 95,7% di ingredienti di origine naturale.

Per rimodellare e rassodare, la formula di questo straordinario trattamento associa il potere idratante e stimolante del collagene dell’Acido Ialuronico con l’azione rigenerante, rassodante e anti-età dell’estratto di cellule staminali di Lotus Japonicus, dell’estratto di Equiseto e dell’Adenosina. La pelle risulta levigata, più tonica ed elastica con linee e rughe ridotte.