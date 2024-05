Themoirè: le nuove borse nascono dagli scarti dell’uva

Themoirè, riconosciuto a livello internazionale per il suo impegno nella responsabilità ambientale, lancia una collezione di borse ricavata dagli scarti dell’uva.

VEG (Vegan) GEA (Madre Terra) è il nuovo tessuto tecnico a base vegetale prodotto grazie a un trattamento speciale delle fibre e degli oli contenuti nella vinaccia. Le nuove ‘Grapebags’ sono interamente costituite da bucce e vinaccioli dell’uva: Gea, Bios, Ebe, Tike sono i modelli principali.

L’iconica clutch bag Gea viene reinterpretata nella sua composizione e declinata nei colori di stagione mentre il modello Bios, caratterizzata da una silhouette elegantemente allungata, ricorda i colori della terra. Le forme sinuose ed eleganti dei tanto amati modelli Ebe e Tike si tingono di nero con inserti cammello, da portare comodamente sotto braccio per completare un look semplice e pulito. Per Themoirè, innovazione e qualità sono le parole chiave di un percorso 100% responsabile.