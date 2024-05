Per via della popolarità di cui godono ora i rossetti e le formule per labbra più tenaci, molte donne ricercano un trattamento extra per le labbra secche e stressate da usare durante le ore di riposo notturno. Ecco che a questo “domanda” risponde Clinique che presenta Moisture Surge Lip Hydro-Plump Treatment, una maschera trattamento labbra che fornisce un’immediata e intensa idratazione.

Con una sola applicazione, le labbra risultano essere levigate, ammorbidite e appaiono rimpolpate. Applicare il trattamento di sera, o quando le labbra richiedono una carica extra d’idratazione. Funziona anche come base levigante per perfezionare ed enfatizzare l’applicazione del rossetto.

Ingredienti & tecnologia di Moisture Surge Lip Hydro-Plump Treatment di Clinique

• Burro di Murumuru: disseta le labbra in profondità e aiuta a trattenere l’idratazione prevenendone la perdita.

• Burro di karité: un emolliente che riveste le labbra di setosa morbidezza. Il burro di karité vanta molteplici applicazioni nella cura delle labbra ed è particolarmente indicato nelle formulazioni che mirano a risolvere problemi di secchezza, screpolatura e disidratazione.

• Ceramide: migliora l’idratazione della pelle/labbra e previene la perdita d’acqua trans-epidermica.

Adatto a tutti i tipi di pelle. Testato contro le Allergie. Privo di profumo al 100%. Testato dermatologicamente.