Oltre la protezione solare…un impegno per la pelle e per il pianeta con Bariésun di Uriage

Con la linea Bariésun, Uriage offre trattamenti solari efficaci con “effetto scudo” per prevenire il danno cellulare e il fotoaging e riafferma il suo impegno per la protezione dell’ambiente con packaging eco-friendly, nuovi filtri organici e una nuova tecnologia green, nel rispetto dell’ambiente e dei coralli.

Proteggere la pelle dalle scottature è un buon inizio, ma non è abbastanza per un prodotto solare. Per questo motivo Uriage va oltre: il cuore di formula della gamma Bariésun, con 2 brevetti dermatologici, aiuta a proteggere contro i danni cellulari e a prevenire il foto-invecchiamento.

Le formule Bariésun contengono un’associazione di 4 filtri organici e l’Acqua Termale di Uriage per garantire una protezione UVB/UVA ad ampio spettro.

Con Acqua Termale di Uriage; Brevetto Telomer Protect per prevenire il fotoaging causato da raggi UV e luce blu; Brevetto Bariésun, per ottimizzare la foto-protezione; Acquaspongine, per evitare la disidratazione e Astaxantina + Vitamina E dal potere antiossidante.

L’utilizzo di una foto-protezione elevata è essenziale per proteggere la pelle e il DNA dai danni legati al sole, ma i prodotti solari sono spesso criticati per il loro impatto negativo sull’ambiente. Impegnata da diversi anni nella protezione dei coralli, Uriage offre dei packaging eco-friendly e continua il suo impegno per la protezione dell’ambiente. Uriage è membro di 1% For The Planet, associazione che permette alle aziende partner di donare in modo certificato parte del loro fatturato (totale, di brand o di gamma prodotti) ad associazioni che si occupano di salvaguardia ambientale. L’1% del fatturato mondiale della gamma Bariésun è donato a 1% For The Planet.

Olio secco, spray, latte, crema, fluido, stick o creme colorate… Uriage offre una gamma completa di prodotti, dalle texture varie, per rispondere a tutti i bisogni e a tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili (bambini e pelli intolleranti). Il profumo avvolgente della gamma che associa note fruttate, di vaniglia e di arancia aumenta il piacere di utilizzo. E precisamente: