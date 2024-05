La preziosa seta habotai protagonista nell’abito pareo e nel caftano di Malo Cashmere

Per Malo Cashmere, maison italiana che da oltre 50 anni è specializzata in maglieria in cashmere e fibre naturali di alta gamma, la scelta e la lavorazione dei filati più pregiati è un’assoluta priorità. Per questo ogni collezione è un tripudio di eccellenza a partire dalle materie prime.

La collezione estiva “Le Club Malo” non è da meno: eleganza, filati di pregio e maestria delle lavorazioni si fondono con armonia e naturalezza in proposte raffinate. Malo propone l’abito pareo e l’ampio caftano, dalle linee morbide e sofisticate, in preziosa seta habotai. Si tratta di un termine di origine giapponese perché è proprio in Giappone che questo tipo di seta veniva tradizionalmente tessuta.

Al tatto risulta straordinariamente morbida e con un effetto “mano pesca” che viene ottenuto grazie a un particolare finissaggio e che conferisce una colorazione polverosa. La seta habotai ha un buon assorbimento dell’umidità e proprietà antistatiche e la sua composizione proteica è simile alla pelle umana.

Questo la rende morbida e confortevole quando indossata. Inoltre, il triptofano e la tirosina nelle sue fibre possono assorbire i raggi ultravioletti, impedendo efficacemente di colpire la pelle. Rispetto ad altre sete risulta ancora più liscia e scivolosa: un velo impalpabile che accarezza la pelle, leggerissima e vibrante nella sua eccezionale luminosità.

Perfetti da indossare sia in città che al mare, l’abito pareo azzurro e il caftano lilla firmati Malo, sono realizzati con una particolare tintura artigianale che fa sì che ogni capo sia diverso l’uno dall’altro.

I capi in seta habotai fanno parte di “Le Club Malo”, la collezione PE24 di Malo. Una collezione che si concretizza in un tema dal sapore marino che riporta alla mente il jet set internazionale di una Portofino anni ‘70, una clientela moderna che naviga per mari, città e cieli estivi alla ricerca di un comfort leggero, quasi impalpabile, che esprime il fascino di uno stile contemporaneo, ricercato ed eterno.

Note saline e orizzonti vacanzieri sono gli ingredienti cardine per l’ispirazione della collezione PE24. Un club esclusivo sul mare, in cui l’eccellenza dei filati e la maestria delle lavorazioni si fondono con armonia e naturalezza a un’eleganza senza tempo.