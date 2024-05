DREAMY LIP KIT di LANEIGE, le maschere per labbra

Laneige presenta il nuovo Dreamy Lip Kit: la soluzione definitiva per soddisfare ogni desiderio per le labbra. Perché accontentarsi di un solo gusto quando si può godere di quattro deliziose opzioni?

Questo kit è un vero e proprio toccasana, con QUATTRO mini size delle iconiche maschere labbra, ricche di antiossidanti, vitamina C e olio di cocco nutriente. Dal classico sapore di frutti rossi alla nuovissima e seducente fragranza del Peach Iced Tea, Laneige ha selezionato una collezione che si adatta ad ogni umore e desiderio.

G usto classico dei frutti rossi per un’esperienza che non deluderà.

Aggiungere un tocco di dolcezza alla routine con Sweet Candy, perfetto per quei momenti in cui si desidera un po’ più di allegria.

Farsi trasportare in un paradiso tropicale con l’esotico aroma del Mango, che promette un viaggio oltreoceano ad ogni applicazione.

E per una rinfrescante esplosione di vibrazioni estive, non c’è niente di meglio dell’ultima creazione: Peach Iced Tea, perfetta per evocare subito il sapore di giornate baciati dal sole e momenti spensierati.