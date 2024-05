Philipp Plein rivela il nuovo modello maschile Plein $keleton Royal

Questo orologio eccezionale incarna la fusione tra tradizione e innovazione, mostrando l’impegno già consolidato del marchio PHILIPP PLEIN verso l’eccellenza nell’orologeria di lusso. Realizzato con estrema attenzione nella cura dei dettagli, il Plein $keleton Royal è caratterizzato da una cassa che misura 46 mm di diametro – Cassa IP bicolore con dettagli IP oro rosa e dal design audace che cattura subito l’attenzione.

Incorporando dettagli iconici, come lo $kull, il logo PP sulla corona e sulla fronte del teschio, e le iconiche viti esagonali, Plein $keleton Royal incarna orgogliosamente l’eredità iconica del marchio PHILIPP PLEIN.

La sofisticata decorazione Côtes de Genève sul quadrante, diventato un elemento distintivo del marchio, aggiunge un ulteriore tocco di raffinatezza. Disponibile con cinturino in silicone per un’esperienza tattile innovativa, questo accessorio è un must-have anche per gli appassionati di orologi più esigenti.