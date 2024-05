Ringana Caps protect, lo scudo protettivo interno per difendersi dal sole

Nella bella stagione, con giornate lunghe e raggi del sole più intensi, occorre proteggersi e prevenire stress ossidativo e invecchiamento precoce anche dall’interno con un integratore specifico. RINGANA propone CAPS protect, concentrati vegetali in capsula a base di un pool di ingredienti purissimi dalla spiccata azione antiossidante che proteggono le cellule dall’ossidazione garantendo sempre un’abbronzatura uniforme:

estratto di arancia rossa – astaxantina da estratto di alga Haematococcus pluvialis – Vitamina C dell’acerola – zinco – rame (che favorisce inoltre la pigmentazione di pelle e capelli).

Utilizzo: 3 caps al giorno preferibilmente durante i pasti (90 caps)

E per una protezione completa IN&OUT, ci sono i FRESH sunscreen SPF20 CORPO e SPF15 VISO by RINGANA. Certificati Positive Reef, non impattano sull’ambiente.

SPF20 CORPO 125ml

Con ossido di zinco come filtro naturale minerale, olio di karanja e estratto di curcuma che rigenera le cellule e protegge dai radicali liberi. Bisabolo e Coenzima Q10 hanno effetto lenitivo e rigenerante.

SPF15 VISO 50ml

Protezione ampio spettro raggi UV, luce blu, raggi infrarossi ad assorbimento rapido. L’ossido di zinco è associato a estratto di cotone, marrubio comune e pino marittimo per contrastare gli effetti ambientali nocivi e rinforzare la barriera cutanea.