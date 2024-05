La nuova Eau de Parfum Girl of Now di Elie Saab, delicata come un petalo

I sogni prendono vita nel mondo delle fragranze ELIE SAAB Girl of Now. Questa collezione magnetica e radiosa dà il benvenuto a una nuova versione sfolgorante di freschezza. In arioso chiffon di seta, organza sgargiante, cristalli luminosi o perle scintillanti, i fiori adornano gli abiti della Maison di ELIE SAAB come una firma iconica.

Per questa nuova opera olfattiva, i fiori si schiudono per offrire una nuova Eau de Parfum tenera, radiosa e piena di poesia…

Girl of Now Rose Petal, la delicatezza dei petali.

In un meraviglioso giardino, i fiori più straordinari si aprono e sprigionano un bouquet floreale fruttato di deliziosa freschezza. ELIE SAAB ha affidato al profumiere Céline Barel la composizione della sua nuova Eau de Parfum. Immaginato come un sogno floreale, Girl of Now Rose Petal sboccia per rivelare una fragranza dalla freschezza abbagliante.

L’Eau de Parfum si apre con una nota rosa pastello di sfolgorante vivacità. Un trio gioioso e strutturato di spezie e dolcezza si incontra in questa terra da sogno sensoriale e romantica. Il pepe di Sichuan è illuminato dal mandarino e dalla voluttà della pesca rosa asiatica.

In questa esaltazione dei sensi, i fiori si manifestano a profusione. Tre varietà di Rose rivelano la loro grandezza. Una soleggiata ed elegante Magnolia fa librare la fragranza, mentre le Ninfee si uniscono delicatamente a questo bouquet primaverile.

Infine, le note di Legno di Cedro, un omaggio alle origini della maison ELIE SAAB, irradiano un calore sensuale alla composizione, rafforzato dall’elegante fluidità del Cashmeran. Il sogno lascia sulla sua scia magiche note di Muschio di Quercia, come un invito a riconnettersi con sé stessi.

Il flacone floreale Girl of Now, con le sue curve rotonde e sfaccettate, assume i colori di un mondo pastello. I petali dell’emblematico tappo a fiore couture si vestono di un rosa tenue, bordato d’oro. La luce brilla attraverso il vetro cristallino, facendo scintillare il jus delicatamente rosato. Sulla confezione blu, i fiori rosa e oro si sovrappongono e ondeggiano con grazia.

Girl of Now Rose Petal è disponibile nelle versioni da 30, 50 e 90ml.