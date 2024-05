Lip Suede Matte Lipstick di Westman Atelier & The Lip Crème di Tata Harper

Due brand, Gucci Westman & Tata Harper, presentano due formulazioni studiate apposta per dare alle labbra il massimo della cura, del nutrimento, per averle sempre belle, carnose e rimpolpate, prestando la massima attenzione anche al loro contorno.

Gucci Westman ha creato una linea di rossetti Westman Atelier con effetto matte, altamente idratanti, leggeri e morbidi nell’applicazione.

Questo rossetto dai pigmenti forti, con una texture leggera e setosa, scorre sulle labbra come una carezza grazie alla miscela botanica di peptidi, Vitamina C ed E, e all’innovativa tecnologia SUEDE, che sigilla l’umidità nelle labbra senza farle seccare o screpolare. L’acido ialuronico in 3 differenti pesi molecolari garantisce un’idratazione perfetta, l’effetto matte è prodotto dal caolino che opacizza la texture e minimizza le imperfezioni. Inoltre, l’elegante confezione è ricaricabile e dotata di un cappuccio magnetico che nasconde un piccolo specchio, per facilitare l’applicazione in ogni occasione. Lip Suede Matte Lipstick è disponibile in 10 differenti tonalità.

Tata Harper invece ha unito il comfort di un balsamo con la vivacità del lipstick, e presenta The Lip Créme collection.

Crea così un trattamento anti-aging per le labbra, avvolte da tecnologie super idratanti in grado di trattenere l’umidità nelle labbra e rimpolpando dove serve. 12 Oli botanici tra cui l’olio di semi di fragola, di ribes nero, fitosteroli di melograno ricchi di antiossidanti, donano un nutrimento succoso e profondo. Meticolosamente formulate con ingredienti multifunzionali e le innovative tecnologie super idratanti Water Magnet Phytosterols, Water Circulation Technology e Moisture-Locking Omega Blend, la collezione The Lip Créme propone 5 differenti shade.