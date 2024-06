True experiences al Constance Lemuria alle Seychelles

Il Constance Lemuria, raffinato hotel 5 stelle lusso sull’isola di Praslin, alle Seychelles, tra i Leading Hotels of the World, è un regno leggendario in cui la natura si manifesta in tutta la sua bellezza e la sua forza. Dalle acque turchesi dell’Oceano Indiano che lambiscono le spiagge bianche, al vento che fa ondeggiare le palme e accarezza le maestose rocce di granito rosa, fino ai profumi inebrianti della flora esotica, ogni elemento al Constance Lemuria è in armonia.

In questo luogo iconico, che il mito collega al Giardino dell’Eden, gli ospiti e il team sono incoraggiati ad abbracciare la filosofia True By Nature del brand Constance Hotels & Resorts, attraverso attività sostenibili e rispettose dell’ambiente, in perfetta sintonia con il contesto naturale delle Seychelles.

Biodiversità: tartarughe marine e vibrazioni green

Membro d’oro della Certificazione Green Globe, il Constance Lemuria è attivo nella protezione della biodiversità locale con programmi di sensibilizzazione volti alla tutela dell’ambiente. Già all’arrivo, gli ospiti possono iniziare a scoprire la natura vibrante del “Paradiso perduto”: il resort, infatti, fornisce a ciascun viaggiatore il “Passaporto Lemuria”, con indicate e spiegate la flora e la fauna endemiche che si possono incontrare durante una vacanza alle Seychelles.

Tra le iniziative più apprezzate spicca il programma di tutela delle tartarughe marine, grazie al quale è in crescita il numero di esemplari che nidificano sulle spiagge del resort. Il Turtle Manager Robert Matombe, non a caso, organizza dei veri e propri eco-tour in cui è possibile anche incontrare Donatello e Leonardo, le tartarughe giganti che qua risiedono stabilmente, e incontri presso l’Eco Kiosk per condividere video, immagini e racconti sul mondo naturale delle Seychelles, oltre a indicare i comportamenti da tenere in caso di avvistamenti.

I viaggiatori più fortunati, poi, possono assistere alla deposizione delle uova delle tartarughe marine femmine e alla schiusa, tra gli spettacoli più emozionanti che Madre Natura e il Constance Lemuria regalano, con le tartarughine che emergono dalla sabbia dorata e con infinita dolcezza si avvicinano alle onde dell’Oceano Indiano.

Food & Wine: sapori creoli e fine dining

Al Constance Lemuria l’effetto wow è assicurato anche dalla proposta enogastronomica. Per assaporare piatti a base di pescato fresco e aragoste, la scelta giusta è il ristorante The Nest, che coccola tanto il palato quanto incanta la vista: questa location scenografica vanta un panorama mozzafiato su Petite e Grande Anse Kerlan, particolarmente suggestivo al tramonto, quando il cielo e il mare si colorano delle intense tonalità di arancio, rosso e viola.

In questo dipinto della natura viene allestito un romantico set up “on the rocks” per cene a lume di candela che restano impresse nel cuore. Al ristorante fine dining DIVA, invece, gli ospiti vengono trasportati in un magico mondo da “mille e una notte”, grazie a piatti gourmet dove le materie prime di altissima qualità vengono esaltate dal rigore tecnico e dalle doti stilistiche del Director of Culinary catalano Jordi Vila. Il suo culinary spirit si traduce in menu, à la carte o degustazione, che seducono al primo assaggio grazie a ricerca e sperimentazione al servizio di esperienze culinarie d’eccellenza, sempre originali. Spazio anche a vini pregiati e ad abbinamenti inaspettati, grazie all’accurata selezione dei preparatissimi sommelier.

The Legend, invece, è il ristorante sopraelevato a buffet dove ogni giorno sono a disposizione due stazioni di cucina dal vivo e le serate a tema sono dedicate ai sapori internazionali con sfumature mediorientali, asiatiche ed europee.

Per una location più informale sulla spiaggia, il Takamaka è la scelta perfetta. per gustare ottimi carpacci di pesce fresco e sorseggiare cocktail tropicali, a base di rum locali e non solo. Qualsiasi sia la location, al Constance Lemuria vengono assicurati solo i migliori ingredienti, spesso di provenienza locale come le verdure, la frutta, le spezie, il riso e il pesce, per garantire la massima freschezza e qualità a tutti gli ospiti.

Constance Spa: benessere naturale e rituali esotici

Immersa in un giardino rigoglioso colorato da profumatissimi fiori tropicali, la Constance Spa è un tempio del benessere dove gli ospiti possono lasciarsi trasportare in un mondo sensoriale esotico e seducente. Dai rituali al profumo dei fiori dell’Oceano Indiano ai massaggi ispirati ad antiche tradizioni locali. Il massaggio signature di coppia Vallée de Mai di 90 minuti, che prende il nome foresta endemica ricca di coco de mer, si prende cura dell’aspetto emozionale.

Grazie a movimenti armonici eseguiti con olio caldo la mente si libera e si purifica ed è pronta ad abbracciare qualcosa di nuovo. Nel menu spa spiccano poi i trattamenti fito-aromatici di Sisley Paris, grazie alla recente collaborazione tra il beauty brand francese e Constance Hotels & Resorts. Questa gamma esclusiva sfrutta il potere dell’aromaterapia per armonizzare corpo e mente: dai trattamenti anti-age per purificare, idratare, ringiovanire e donare nuova luce alla pelle del volto ai rituali corpo per energizzare, rilassare e snellire le diverse zone della figura, a garanzia di un benessere completo e rigenerante.

Constance Kids Club: vacanza cinque stelle lusso anche per i bambini

Il rispetto dell’ambiente e della biodiversità, in particolare proprio delle tartarughe, è incoraggiata anche al Constance Kids Club, il miniclub per bambini dai 4 agli 11 anni. Qui possono avvicinarsi a queste pacifiche creature in sicurezza e imparare come misurarle, controllarne il sesso e l’età.

In questo ambiente ludico e sicuro, la missione principale è garantire la felicità dei bambini, per riservare anche a loro lo stesso trattamento top e le stesse esperienze esclusive che vivono gli adulti, per una vacanza sempre più family friendly. A contatto con la natura, i bimbi vestono i panni di Robinson Crusoe per andare alla scoperta delle Seychelles. Ma anche del benessere naturale per uno stile di vita sano fin dalla tenera età: le lezioni di yoga durante il Wellness Wednesday, il My Constance Moment dedicato al benessere, insegnano ai bimbi come rilassarsi. E mentre i bambini socializzano sotto gli occhi attenti di un team altamente qualificato, i genitori si godono momenti di puro relax nella Constance Spa.

Attività per tutti i gusti: dal golf al trekking, fino alle avventure acquatiche

Il Constance Lemuria propone moltissime attività per movimentare la vacanza di ogni tipologia di viaggiatore. I più sportivi possono optare per una partita al Lemuria Golf Course, l’unico campo regolamentare a 18 buche alle Seychelles, tra i green più scenografici al mondo grazie a buche avvolte dal lussureggiante fogliame tropicale o con viste mozzafiato su Anse Georgette.

Oltre ad aver ospitato importanti tornei internazionali come il Legends Tour, è adatto sia ai giocatori professionisti che agli amatori. E chi ama l’esplorazione può optare per una passeggiata tra i sentieri all’interno e nei dintorni del resort, oppure per un trekking panoramico fino alla cima di Mont Plaisir per godersi dall’alto una vista spettacolare.

Anche gli amanti dell’oceano qua ritrovano la propria essenza: chi vuole mettere alla prova il proprio equilibrio può noleggiare una tavola da paddle o un kayak, mentre chi è alla ricerca di emozioni subacquee può praticare snorkeling o diving e osservare la vibrante vita sottomarina. Tra le esperienze più esclusive, poi, il volo panoramico privato in elicottero per osservare dall’alto la bellezza autentica di questo eden naturale, garanzia di una vacanza che resta impressa nel cuore.